Vier soorten bushvliegtuigen

Om hun taken goed uit te voeren, moeten bushpiloten beschikken over allerlei ­uitdagende vliegtechnieken en betrouwbare toestellen. De bushvliegorganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) gebruikt diverse vliegtuigtypes, elk met zijn eigen kwaliteiten.

1) Cessna 206

Klein, licht, wendbaar en daardoor flexibel in te zetten. Nadeel: door het type brandstof waar dit toestel op vliegt, avgas, is het relatief duur in het gebruik.

Bemanning: een piloot

Aantal passagiers: zes

Laadvermogen: 400 kilogram

Maximumsnelheid: 280 km/u © JAMES/CC BY-SA 2.0

2) Cessna 208

Groter en dus minder wendbaar dan de Cessna 206, maar daar staat tegenover dat hij meer passagiers en lading kan vervoeren. Bemanning: een of twee piloten

Aantal passagiers: dertien

Laadvermogen: 1200 kilogram

Maximumsnelheid: 275 km/u © P. PLANE/CC BY-SA 4.0

3) GA8 Airvan

Voor dit vliegtuig geldt: geen toeters en bellen. Het beschikt over alle basiselementen die een bushvliegtuig moet hebben, maar verder niets. Dat maakt de Airvan efficiënt en goedkoop in het gebruik. Bemanning: een piloot

Aantal passagiers: zeven

Laadvermogen: 500 kilogram

Maximumsnelheid: 225 km/h © B. ADAMS/CC BY-SA 2.0

4) Kodiak

Dit bushvliegtuig werd speciaal ontwikkeld voor MAF, zodat de organisatie ook in het bergachtige Nieuw-Guinea kan opereren. Het toestel is bij uitstek geschikt om te landen op korte en ruige banen in oerwoudgebieden. Bemanning: een piloot

Aantal personen: negen

Laadvermogen: 800 kilogram

Maximumsnelheid: 341 km/h © MAF

Dit kader staat ook in het artikel ‘Vliegen in het wild’, te vinden in KIJK 2/2022. Deze editie ligt in de winkel van 20 januari tot en met 16 februari.

Tekst: Hidde Middelweerd

Beeld: iStock/Getty Images