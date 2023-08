Canons peperdure camera ziet in het pikkedonker

Een klein beetje sterrenlicht is voor de MS-500 al genoeg om scherpe video-opnamen te kunnen maken. Hebben? Dan zijn diepe zakken een vereiste.

Iedereen die ooit een filmpje heeft gemaakt in een slecht verlichte omgeving weet hoe lastig foto- en filmcamera’s het dan hebben. De afgelopen jaren zijn er, onder meer in de camera’s van mobiele telefoons, flinke stappen in de goede richting gezet. Maar niets komt in de buurt van de MS-500 die Canon gisteren presenteerde. Die kan volgens de fabrikant namelijk scherpe kleurenopnamen maken in het pikkedonker.

Fotonen teller

Het hart van de MS-500 is de SPAD. SPAD staat voor Single Photon Avalanche Diode en het is een ultragevoelige sensor van 3.2 megapixels. Alle lichtdeeltjes (fotonen) die op een pixel van de sensor vallen worden geteld en ongeveer een miljoen keer versterkt. Zo kan dus de kleinste hoeveelheid licht worden gedetecteerd.

Ruisloos

Doordat die fotonen zo nauwkeurig worden geanalyseerd, kan het signaal worden ontdaan van ruis zodat er heldere kleurenvideo-opnamen overblijven. In combinatie met een buitengewoon prijzige telelens wordt het mogelijk om ’s nachts heldere kleurenvideo’s te maken van mensen, dieren en objecten op kilometers afstand. Canon beweert dat de camera zelfs bij 0,001 lux nog kan ‘zien’. Ter vergelijking: een volle maan levert nog tussen de 0,05 en de 0,1 lux.

Peperduur doosje

De camera zelf, die vanaf september in de VS te koop komt, is geen ‘knapperd’. Een vierkante doos met wat knoppen, aansluitingen en een objectiefbajonet. En daar betaal je dan omgerekend en naar schatting een kleine 23.000 euro voor. Wil je er zo’n prettige lens bij – met de moeizame naam CJ45ex13.6B IASE-V H, een 45x zoomverhouding en een telebereik tot 1224 mm – dan komt daar nog eens een dikke 90.000 euro bij.

Niet voor de ransuil

Het zal duidelijk zijn dat de MS-500 niet bedoeld is voor de natuurfilmer die ‘s nachts in de Achterhoekse bossen een vliegende ransuil wil filmen. Canon mikt met de supercamera op bijvoorbeeld grensbewakers of op speciale politie-eenheden die te allen tijde verdachten moeten kunnen vastleggen. Maar wie weet dringt de ‘fotonen-tel-technologie’ ooit door naar onze mobiele telefoons.

Bronnen: Canon, New Atlas

Beeld: Canon