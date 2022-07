Cargo Sous Terrain: Hyperloop, maar dan anders

Een Zwitsers consortium is begonnen aan een ambitieus project om vrachtvervoer onder de grond te stoppen.

Er wordt, onder meer door het Nederlandse bedrijf Hardt *eh* hard gewerkt aan de Hyperloop. Dat systeem van bijna vacuüm getrokken buizen, ontsproten aan het brein van Elon Musk, moet mensen en vracht in slimme karretjes met hoge snelheid over flinke afstanden kunnen vervoeren. Maar er zijn meer initiatieven die het bestaande wegennetwerk moeten gaan omzeilen. Een ervan is het Zwitserse Cargo Sous Terrain (CST), een idee dat al een paar jaar borrelt, maar nu eindelijk een nieuwe fase in gaat.

Lees ook:

Ondergronds

Verwacht wordt dat het Zwitserse wegennet binnen nu en dertig jaar te maken krijgt met bijna 40 procent meer verkeer en dus wil CST ondergronds. Het plan is om een volledig autonoom, emissievrij transportsysteem voor kleine vrachtladingen te ontwikkelen.

CST lijkt wat minder futuristisch en wat haalbaarder dan Hyperloop. Waar de laatste uit gaat van vracht- en passagiers-pods die met snelheden van dik 1200 km/u door Europa gaan schieten, kiest CST tunnels met een middellijn van 6 meter en een vlakke vloer. Verdeeld over drie rijstroken gaan dan autonome, elektrisch aangedreven vrachtcapsules rijden die groot genoeg zijn voor één of twee standaard pallets.

Wegdekstroom

De benodigde stroom voor de elektromotoren wordt geleverd door inductielussen in het wegdek en de topsnelheid van de karretjes zal zo rond de 30 km/u komen te liggen. (De inductielussen brengen de energie draadloos over op een spoel in het voertuig; denk elektrische tandenborstel.)

Cargo Sous Terrain is nu aan het zoeken naar geschikte locaties voor tien ondergrondse knooppunten in een 70 kilometer lang traject tussen de stad Härkingen en de luchthaven van Zürich. Als alles volgens plan verloopt, moeten daar al in 2031 de eerste vrachtkarretjes gaan rijden. Al in 2045 wil CST een landelijk dekkend netwerk hebben aangelegd.

Bronnen: Cargo Sous Terrain/New Atlas

Beeld: Cargo Sous Terrain