Celera 500L-toestel schakelt over naar waterstof

Met een nieuwe waterstofmotor hoopt producent Otto Aviation zijn duurzame vliegtuig nóg duurzamer te maken.

De luchtvaartindustrie kijkt al twee jaar vol interesse uit naar het Celera 500L-toestel. Het privévliegtuig van Otto Aviation belooft met zijn bijzondere vorm een van de meest zuinige ooit te zijn. Blijkbaar is dat voor de producent niet genoeg, want die doet er nog een schepje bovenop.

Luchtweerstand

De Celera 500L is veel zuiniger dan andere privéjets. Hij gebruikt maar 3,79 liter brandstof om een afstand van 29 tot 40 kilometer te overbruggen. Ook heeft hij met een actieradius van 8500 km een twee keer zo groot bereik als dat van een luchtvaartuig van vergelijkbare grootte.

Dat is allemaal te danken aan de vreemde vorm van het toestel. Het is zo ontworpen dat de lucht met gemak langs het oppervlak kan stromen, en daardoor ervaart het 59 procent minder weerstand dan normaal. Het resultaat is dat er 80 procent minder brandstof wordt verbruikt.

Alternatieve aandrijving

Toch is dat nog steeds te veel brandstof voor Otto Aviation. Daarom begint het bedrijf een samenwerking met ZeroAvia, een specialist als het aankomt op vliegen zonder uitstoot. Hun doel is om een motor te ontwerpen voor de Celera die volledig op waterstof draait. Daarmee kan hij klimaatneutraal vliegen.

Het vliegtuig is uiterst geschikt voor de alternatieve aandrijving. Hoewel er in de laatste jaren veel vooruitgang is geboekt, blijft het namelijk lastig om vliegen op waterstof de wereld in te brengen. Dat komt vooral doordat met waterstof aangedreven vliegtuigen een kleiner bereik hebben. Het aerodynamische ontwerp van Otto Aviation kan dat nadeel mooi compenseren, zo wordt verwacht.

De wens is om de Celera in 2025 op de markt te brengen. Dankzij zijn lage brandstofverbruik zullen kosten per vlieguur rond de 330 dollar komen te liggen – niet duur voor een privévliegtuig.

Bronnen: Otto Aviation, ZeroAvia, New Atlas

Beeld: Otto Aviation