Helikoptervliegen met waterstof op komst

Er wordt nu al een tijdje gesproken over vliegen op waterstof. En ook voor helikopters wordt hierover nagedacht.

Om klimaatverandering tegen te gaan, moet de vliegindustrie verduurzamen en minder broeikasgassen uitstoten. Dat kan met waterstof. Bij de overgang van kerosine naar waterstof wordt vooral naar vliegtuigen met vaste vleugels gekeken. Maar helikopters kunnen ook wel wat vernieuwing gebruiken, en daar maakt de Paisecki Aircraft Corporation werk van. Het Amerikaanse bedrijf is namelijk op weg naar de eerste bemande helikoptervlucht met waterstof.

Positieve indruk

Om dit doel te halen, werkt het bedrijf samen met het eveneens Amerikaanse HyPoint, dat veelbelovende waterstofmotoren bouwt. Niet alleen zijn deze veel lichter dan gebruikelijke motoren, ze kunnen ook veel meer vermogen leveren. Als je de kracht en het gewicht samenneemt, presteert de technologie van Hypoint drie keer zo goed als huidige turbines, en dat terwijl ze geen directe CO 2 -uitstoot hebben.

Hoewel de waterstoftechnologie een positieve indruk maakt, was het niet de eerste keuze van Paisecki. Voordat ze bij waterstof uitkwamen, probeerden ze het eerst met een elektrische aandrijving. Maar dat bleek al snel onhaalbaar. De batterijen van vandaag kunnen domweg niet genoeg energie opslaan en dat zou flinke gevolgen hebben voor de actieradius van zo’n helikopter.

Goedkoper

Minder ver kunnen vliegen is nog tot daaraan toe, maar de kosten zouden ook snel uit de hand lopen. Om een helikopter van de grond te krijgen, is in korte tijd heel veel energie nodig.. Dit legt veel druk op de batterij en dat heeft weer gevolgen voor de levensduur. Dit zou betekenen dat de batterijen met hoge regelmaat vervangen moeten worden. Hierdoor loopt de prijs snel op.

Uiteindelijk bleef waterstof dus als enige optie over. Niet alleen is dat net zo milieubewust als elektrisch vliegen, het is ook nog eens een stuk goedkoper. De verwachting is dat het 50 procent in de prijs gaat schelen. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste helikopter met waterstof in de tank de lucht in gaat. Wel laat het bedrijf weten dat er nog een hoop getest moet worden. We zullen dus nog even moeten wachten.

Beeld: Pixabay/wasi1370