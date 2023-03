‘Uniek’ spel bedacht door ChatGPT blijkt al te bestaan

De OpenAI-chatbot claimde het ‘nieuwe’ puzzelspel Sumplete zelf te hebben verzonnen. Maar het Digital Trends team ontdekte dat een soortgelijk spel al jaren in de App Store te vinden is.

Vorige week kwam het Sudoku-achtige spel Sumplete online. Met wat hulp van een menselijke gebruiker, Daniel Tait, wist de AI het spel te ontwikkelen. Tait begeleidde de chatbot en bouwde een website waarop iedereen het kan spelen. Sumplete is dus volledig zelf bedacht en ontworpen door ChatGPT. Althans, volgens de OpenAI-chatbot zelf. Nu blijkt dat er al een spel bestond met precies dezelfde regels.

Lees ook:

Origineel?

ChatGPT kwam op het idee van Sumplete toen Tait aan hem vroeg of hij wat spellen kon aanbevelen die vergelijkbaar waren met Sudoku. De programmeur vroeg daarna of de populaire chatbot een logisch Sudoku-achtig spel kon ontwerpen dat nog niet bestond. Na een aantal pogingen kwam ChatGPT met het idee van Sumplete, inclusief de naam van het spel. Binnen een halve minuut maakte de AI een speelbare versie van het spel met HTML en Javascript. Vervolgens hielp Tait met de puntjes op de i zetten en integreerde hij het spel in een openbare website.

Voordat het spel de lucht in ging, wilde Tait zeker weten of het spel wel origineel was. ChatGPT antwoordde met een bevestiging dat het inderdaad nog niet bestond. Op de website moedigde Tait de spelers aan om hem te berichten als het spel hen bekend voorkwam. Daaruit kwamen al opmerkingen dat Sumpleteidentiek is aan Summer van ontwikkelaar RP Apps and Games, dat al sinds 2020 beschikbaar is via de App Store.

Vastberaden

Ondanks dat Sumplete een kopie blijkt te zijn, vindt Tait het nog steeds indrukwekkend dat de AI in staat was om in zo’n korte tijd een leuk, volledig bespeelbaar spel te maken, laat hij weten aan Digital Trends. Hij maakt zich eerder zorgen over hoe vastberaden de chatbot hem vertelde dat het een nieuw spel had uitgevonden. “Ik vind dat het model getraind zou moeten worden om minder zelfverzekerd te zijn in dit soort antwoorden, of om helemaal niet te antwoorden,” zegt hij. “Ik zou liever als antwoord hebben gehad dat dit spel was geïnspireerd op Summer, als dat het geval was.” Ook benadrukt de programmeur het belang van transparantie op dit gebied: “Ik denk dat ChatGPT een soort uitleg zou moeten geven over hoe het een antwoord genereert, inclusief gegevensbronnen die hem op dat antwoord hebben getraind.”

Spelregels van Sumplete Sumplete is een soort Sudoku, maar met andere regels. De speler krijgt een raster met cijfers voorgeschoteld. Voor beginners bestaat dat uit drie rijen en drie kolommen, maar er zijn ook rasters van 4×4, 5×5, 6×6, enzovoorts. Het grootste raster is negen bij negen, speciaal voor de meest gevorderden. Elke dag is er een dagelijkse uitdaging die, eenmaal opgelost, toegang geeft tot een wat moeilijker master challenge. Elke cel in het raster heeft een cijfer, en aan het eind van elke rij en kolom staat ook het streefgetal. Om het spel te winnen moet je bepaalde cellen weghalen zodat de overgebleven cijfers bij elkaar opgeteld, de som, gelijk zijn aan het streefgetal naast elke rij of kolom. De uitdaging zit hem in welke cellen je weghaalt. Wanneer je namelijk een cijfer uit een rij weghaalt, verdwijnt het ook uit de kolom waarin het staat. Je moet dus in zowel verticaal als horizontaal denken.

Bronnen: Digital Trends, Gizmodo, Sumplete.com

Beeld: Screenshot van Sumplete.com