Chinese dam komt uit de printer

Met de plannen voor een 180 meter hoge dam tilt het Aziatische land de 3D-printtechniek naar ongekende hoogtes.

In de wereld van de techniek zijn twee grote veranderingen gaande. De eerste daarvan is de energietransitie, waarbij fossiele brandstoffen steeds meer plaatsmaken voor groene stroom. Tegelijkertijd worden steeds meer van onze taken overgenomen door robots en computers. Zo kunnen 3D-printers tegenwoordig zelfs hele huizen neerzetten. In China worden deze twee trends nu samengebracht.

Lees ook:

Stuwdam

De Chinezen gaan in het Tibetaans Hoogland namelijk een stuwdam neerzetten die met het water van de Gele Rivier uiteindelijk 5 miljard kilowattuur per jaar aan energie gaat opwekken. Dat is genoeg om 2 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De plannen zijn dus ambitieus. En ook de manier waarop China deze dam wil realiseren is gedurfd: aan de bouw gaat namelijk geen enkel mens meewerken. Het is de bedoeling dat het hele proces geautomatiseerd wordt. Met zijn hoogte van 180 meter wordt dit de grootste 3D-geprinte constructie ooit.

Automatisch

Het plan is als volgt: eerst brengen machines het ‘te printen’ materiaal naar de juiste plek. Daarna walsen onbemande bulldozers hier overheen, om een laag van de dam te maken. Zo wordt de constructie laag voor laag geprint. De voertuigen bevatten ook sensoren die continu de stevigheid en stabiliteit van de dam meten. Op deze manier kan een artificial intelligence-systeem precies in de gaten houden hoe het met het bouwwerk staat. Op basis van alle gegevens weet het waar meer materiaal heen gestuurd moet worden, wanneer de dam af is en waar eventuele problemen kunnen ontstaan.

Als alles volgens schema verloopt, kan de dam in twee jaar af zijn. Daarmee zouden Chinese ingenieurs bewijzen dat volledige automatisering van de bouwsector niet alleen mogelijk, maar ook efficiënt is. Misschien het begin van een nieuwe trend?

Bron: Popular Mechanics

Beeld: Pixabay/nicoverbaan