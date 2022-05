Containerschip vaart rondje zonder bemanning

Om te laten zien dat de scheepvaart klaar is voor meer automatisering, maakte een Japans schip een testrondje zonder kapitein.

Het is een flinke uitdaging om in een haven te navigeren. Er varen tientallen schepen door, elk met hun eigen snelheid in een andere richting. Hierdoor zit een ongeluk in een klein hoekje. Zo meldt het verzekeringsbedrijf Allianz dat er ongeveer vijftig schepen per jaar verloren gaan. De Nippon Foundation uit Japan wil dit probleem verhelpen door de scheepvaart verder te automatiseren. Dit jaar hebben ze daar hun meest spectaculaire test tot nu toe uitgevoerd.

Sensoren

Om hun technologie op de proef te stellen, stuurden ze het containerschip Suzaku eropuit – zonder bemanning. Het 95 meter lange schip maakte een rondje van 790 kilometer. Het begon en eindigde in de Baai van Tokio, een heel druk gebied waar per dag wel vijfhonderd schepen langskomen.

De Suzaku was in staat de reis op eigen houtje af te leggen. Het schip is uitgerust met sensoren die ver van tevoren kunnen zien wat er op zee rondvaart, zodat de route op tijd aangepast kan worden. Ook wordt er vanaf het land meegekeken. Via camera’s wordt in de gaten gehouden of alles goed gaat en in geval van nood kan de controle op afstand overgenomen worden.

Vergrijzing

De Nippon Foundation is al twee jaar bezig met dit soort techniek ontwikkelen, en de testvaart met de Suzaku is al hun vijfde. Zo zijn er eerder al veerboten geweest die zelfstandig naar verschillende locaties varen. Ook is een klein amfibievoertuig met toeristen om een dam heen gevaren.

Met deze automatisering gaat de scheepvaart een stuk efficiënter worden. Niet alleen is de technologie in staat om ongelukken te voorkomen, Je kunt er ook een tekort aan werknemers mee tegengaan. Dat is vooral een probleem in Japan, omdat de bevolking van het land sterk vergrijst. Als alles volgens schema verloopt, kunnen deze schepen in 2025 de zee op.

Bronnen: Nippon Foundation, New Atlas, Techartica

Beeld: Pixabay/dendoktoor