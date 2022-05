Nederlanders ontwerpen tanker voor waterstoftransport

Waterstof zal in de toekomst steeds vaker als brandstof worden gebruikt. Maar huidige schepen kunnen het niet op grote schaal vervoeren.

Wie wil verduurzamen, moet van fossiele brandstoffen af, en vooral vloeibare waterstof wordt gezien als de toekomst van de energietransitie. Hoewel er veel vooruitgang geboekt wordt in de toepassing van waterstof, kun je over het vervoer niet hetzelfde zeggen. De Nederlandse ondernemingen C-Job Naval Architects en LH2 Europe willen hier verandering in brengen.

Stabiliteit

De oplossing die de bedrijven presenteren is een schip van niet minder dan 141 meter lang met drie grote opslagtanks die samen een capaciteit hebben van 37,5 miljoen liter. Eén lading van deze tanker is genoeg om vierhonderdduizend auto’s van brandstof te voorzien.

Voor het vervoer van waterstof konden geen bestaande schepen gebruikt worden. Waterstof is namelijk veel lichter dan fossiele brandstoffen als vloeibaar aardgas. De tankers die vandaag de dag rondvaren zijn ontworpen voor een zwaardere lading en kunnen daardoor niet goed overeind blijven als die lading opeens een stuk lichter is. Ze zakken dan minder diep het water in, wat ten koste gaat van de stabiliteit.

Trapezium

De nieuwe tanker is trapeziumvormig. Hierdoor bewaart hij veel beter zijn balans met een lichtere lading. Wel gaat het ontwerp ten koste van de snelheid: het schip zal niet sneller kunnen varen dan 25 kilometer per uur, waardoor het niet geschikt is voor lange afstanden.

Verder zal het schip zelf door waterstof aangedreven worden. Tijdens het vervoer verdampt een klein deel van de lading, dat vervolgens wordt opgevangen en naar de brandstofcellen wordt geleid. Hier wordt de waterstof omgezet in elektriciteit, met water als restproduct. De energie die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om de tanker aan te drijven, waardoor hij emissievrij kan varen.

In 2024 begint de bouw van de tanker. De hoop is dat hij in 2027 voor het eerst kan uitvaren.

Bronnen: C-Job, De Ingenieur

Beeld: C-Job