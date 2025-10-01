CT-scan legt risico van spotgoedkope batterijen bloot

Dit rapport claimt dat goedkoop uiteindelijk duurkoop is als het op batterijen aankomt.

Op het Amerikaanse Amazon of Chinese Temu kun je van alles kopen – voor een habbekrats. Zo ook lithium-ion-batterijen. Het technologiebedrijf Lumafield, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van CT-scanners, heeft deze goedkope batterijen onlangs doorgelicht en vergeleken met de exemplaren van grotere merken.

De uitkomst: de batterijen van de budgetmerken vertonen vaker fabricagefouten die kunnen leiden tot branden en explosies.

Lees ook:

E-bikes

De studie van Lumafield richtte zich specifiek op de 18650 lithium-ion-cel, een oplaadbare batterij die je terugvindt in diverse producten. Denk bijvoorbeeld aan elektrische tandenborstels en e-bikes, maar ook aan powerbanks en elektrisch gereedschap.

In totaal legde het techbedrijf 1054 van deze li-ion-cellen in de CT-scanner, die met röntgenstraling 3D-beelden van de binnenkant van objecten maakt. De batterijen waren afkomstig van tien verschillende fabrikanten. Deze fabrikanten kun je opdelen in drie groepen: bekende, gespecialiseerde bedrijven, bedrijven die rewraps verkopen (originele li-ion-cellen met een nieuw plastic omhulsel), en webshops die goedkope of namaakmodellen verkopen.

Kortsluiting

Lumafield ontdekte dat 33 van de 1054 batterijen een ernstig defect had, een zogenoemde negatieve anode-overhang. De elektroden zijn dan, simpel gezegd, slecht geplaatst waardoor er een hoger risico is op kortsluiting – en daardoor brand. Alle modellen met dit ‘foutje’ waren afkomstig uit de goedkope/namaakhoek. Bij sommige budgetmerken lag het defectpercentage zelfs op 12 tot 15 procent.

Bij geen enkel A-merk werd negatieve anode-overhang gevonden. Bij de rewrap-batterijen kwamen afwijkingen bij de elektroden wel voor, maar bij goedkope namaakcellen waren die afwijkingen zeven keer erger. Bovendien kenden sommige budgetmerken een hogere elektrische lading aan hun batterijen toe dan het geval was.

Hoewel dit een kleine studie betreft, is het wellicht toch verstandig om batterijen van een bekend merk te kopen.

Bronnen: The Verge, Bright.nl

Beeld: Panasonic