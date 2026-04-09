Halfronde vleugels geven Cyclone efficiënte lift

Heel wat ontwerpen voor VTOL-toestellen hebben de revue gepasseerd, maar de hybride drone Cyclone trok onze aandacht in het bijzonder.

In 1925 kwam de Amerikaanse ingenieur Willard Ray Custer met een interessant plan op de proppen. In plaats van een vliegtuig snel door de lucht te laten bewegen om lift te creëren, wilde hij dit doen door lucht over de vleugel te blazen met een propeller. Hiertoe ontwierp hij een toestel met channel wings, waarbij propellers in een halve cirkelvormige ‘goot’ op de vleugels waren geplaatst.

Verschillende testen lieten zien dat dit concept aardig werkte, maar het lukte Custer nooit om het commercieel rendabel te maken. Vliegtuigen waren honderd jaar geleden nog niet licht genoeg om het systeem efficiënt te maken.

Lees ook:

Draaiende vleugels

Anno 2026 is dit veranderd. Er bestaan nu elektrische Vertical Take-off and Landing-toestellen (VTOL’s) die ontzettend licht zijn. Het bedrijf HopFlyt geeft de channel wing daarom een tweede kans en heeft het ontwerp in het nieuwe hybride vliegtuig Cyclone verwerkt.

Zoals je in het bovenstaande filmpje kunt zien, staan de propellers tijdens het opstijgen naar beneden gericht – en daarmee het ronde gedeelte van de vleugel richting de staart. Eenmaal in de lucht draaien de vleugels van het 4 meter lange toestel, zodat de Cyclone horizontaal kan vliegen.

Bevoorrading

De testen verlopen met succes. HopFlyt meldt dat hun drone tijdens het opstijgen drie keer minder vermogen verbruikt dan conventionele VTOL’s. Tijdens een vlucht verbruikt het toestel bovendien minder dan drie gallon per uur aan brandstof – wat efficiënt is. De Cyclone heeft verder een bereik van 1287 kilometer en kan 113 kilogram vracht vervoeren over korte afstanden.

Het bedrijf hoopt het vliegtuig in 2027 op de markt te brengen, met als mogelijke toepassingen: bevoorrading van de marine, bevoorrading van offshore energieplatforms en medische logistiek.

Bronnen: HopFlyt, New Atlas

Beeld: HopFlyt