Word Abonnee

Onbemand gevechtsvliegtuig X-BAT stijgt verticaal op

Naomi Vreeburg

29 oktober 2025 12:00

X-BAT

Maak kennis met de X-BAT, de gevechtsdrone die een combinatie biedt van VTOL, stealth en snelheid.

Autonome gevechtsvliegtuigen die kunnen samenwerken met bemande toestellen zijn in opkomst. En dat is niet zo gek: ze vergroten de slagkracht van piloten, maken missies mogelijk die voorheen te gevaarlijk waren, en zijn goedkoop. De Amerikaanse luchtmacht heeft voor de ontwikkeling van deze drones zelfs het Collaborative Combat Aircraft (CCA)-programma in het leven geroepen, waar ook Nederland bij is aangesloten.

Shield AI werkt aan een eigen wingman. Het Amerikaanse luchtvaart- en defensietechnologiebedrijf heeft het toestel onlangs gepresenteerd aan militaire leiders, politici en industriepartners in Washington. Enter X-BAT.

Lees ook:

Verticaal opstijgen

AI Hivemind-software vormt het brein van de X-BAT. Dit systeem stelt het toestel in staat complexe tactische manoeuvres uit te voeren, samen te werken met bemande straaljagers en autonoom te opereren – zelfs wanneer radioverbindingen en GPS niet beschikbaar zijn, aldus Shield AI.

De gevechtsdrone kan verticaal opstijgen en landen. Dit biedt een groot voordeel voor militaire operaties. X-BAT heeft immers geen lange startbaan nodig, maar kan vanaf het land, schepen of zelfs platte daken de lucht in komen. Tegelijkertijd heeft het wel de snelheid en het bereik van een gevechtsvliegtuig.

Minder ruimte

Twee overige handige eigenschappen: de X-BAT heeft een stealth-ontwerp en is klein. Shield AI beweert dat drie van de verticaal opgestelde toestellen minder ruimte nodig hebben dan één traditionele jager.

De X-BAT wordt getoond aan het publiek.

Het bedrijf heeft nog niet laten weten of er concrete bestellingen zijn, maar hoopt de eerste operationele X-BAT in 2028 te leveren.

Specs

Naam: X-BATX-BAT
TypeGroup 5 drone
BouwerShield AI
Spanwijdte12 meter
Lengte8 meter
Maximale snelheidMach 1,2
Bereik3700 kilometer
Verwachte ingebruikname2028

Bronnen: New Atlas, Bright.nl

Beeld: Shield AI

Cover_KIJK_9_2025_website

Ben je geïnteresseerd in de wereld van wetenschap & technologie en wil je hier graag meer over lezen? Word dan lid van KIJK! 

Reageren? Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

PODCAST

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."