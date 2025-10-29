Onbemand gevechtsvliegtuig X-BAT stijgt verticaal op

Maak kennis met de X-BAT, de gevechtsdrone die een combinatie biedt van VTOL, stealth en snelheid.

Autonome gevechtsvliegtuigen die kunnen samenwerken met bemande toestellen zijn in opkomst. En dat is niet zo gek: ze vergroten de slagkracht van piloten, maken missies mogelijk die voorheen te gevaarlijk waren, en zijn goedkoop. De Amerikaanse luchtmacht heeft voor de ontwikkeling van deze drones zelfs het Collaborative Combat Aircraft (CCA)-programma in het leven geroepen, waar ook Nederland bij is aangesloten.

Shield AI werkt aan een eigen wingman. Het Amerikaanse luchtvaart- en defensietechnologiebedrijf heeft het toestel onlangs gepresenteerd aan militaire leiders, politici en industriepartners in Washington. Enter X-BAT.

Verticaal opstijgen

AI Hivemind-software vormt het brein van de X-BAT. Dit systeem stelt het toestel in staat complexe tactische manoeuvres uit te voeren, samen te werken met bemande straaljagers en autonoom te opereren – zelfs wanneer radioverbindingen en GPS niet beschikbaar zijn, aldus Shield AI.

De gevechtsdrone kan verticaal opstijgen en landen. Dit biedt een groot voordeel voor militaire operaties. X-BAT heeft immers geen lange startbaan nodig, maar kan vanaf het land, schepen of zelfs platte daken de lucht in komen. Tegelijkertijd heeft het wel de snelheid en het bereik van een gevechtsvliegtuig.

Minder ruimte

Twee overige handige eigenschappen: de X-BAT heeft een stealth-ontwerp en is klein. Shield AI beweert dat drie van de verticaal opgestelde toestellen minder ruimte nodig hebben dan één traditionele jager.

De X-BAT wordt getoond aan het publiek.

Het bedrijf heeft nog niet laten weten of er concrete bestellingen zijn, maar hoopt de eerste operationele X-BAT in 2028 te leveren.

Specs

Naam: X-BAT X-BAT Type Group 5 drone Bouwer Shield AI Spanwijdte 12 meter Lengte 8 meter Maximale snelheid Mach 1,2 Bereik 3700 kilometer Verwachte ingebruikname 2028

Bronnen: New Atlas, Bright.nl

Beeld: Shield AI