Kun je data opslaan in DNA in plaats van op een harde schijf?

Wat als je je vakantiefoto’s niet meer op een harde schijf, maar in een sliertje DNA zou kunnen bewaren? Het idee klinkt futuristisch, maar de basis ervan werd al ruim zestig jaar geleden gelegd.

Het idee om gegevens op te slaan in DNA stamt uit 1964. Natuurkundige Mikhail Neiman stelde het concept toen voor in het wetenschappelijk en technisch tijdschrift Radiotehnika. Aangezien DNA al miljoenen jaren het ideale opslagmedium voor genetische informatie is, beredeneerde Neiman dat dit ook het geval kon zijn voor andere data.

Vervolgens duurde het meer dan twintig jaar voor het idee in de praktijk werd gebracht. Kunstenaar Joe Davis presenteerde in het jaar 1986 zijn Microvenus. Op deze afbeelding prijkten een Y en een I die met elkaar verstrengeld waren, een runenteken dat onder meer symbool staat voor vrouwelijkheid en voortplanting. Davis verstopte het beeld vervolgens in het DNA van een E. coli‑bacterie. Dat deed hij door de afbeelding om te zetten in een binaire code die hij vervolgens vertaalde naar achttien basenparen synthetisch DNA.

Lees ook:

Van twee naar vier

Waar een bestand op je computer bestaat uit een code van nullen en enen – de binaire code – bestaat DNA uit de letters A, T, C en G. Om data op te slaan in DNA, moeten de nullen en enen dus worden omgezet in deze letters. Maar hoe verdeel je twee getallen dan over vier letters?

Dat is minder complex dan het klinkt: 00 codeert simpelweg voor de A, 01 voor de C, 10 voor de T en 11 voor de G. Is het plaatje van Davis bijvoorbeeld opgebouwd uit de code 001000100111, dan is het aan de wetenschappers om de combinatie ATATCG samen te stellen. Dit doen ze kort gezegd door de stoffen adenine, thymine, cytosine en guanine – waar de letters A, T, C en G respectievelijk voor staan – in hun laboratorium te produceren en aan elkaar te plakken. En klaar is Kees.

Dit is een kader uit een artikel over DNA-computers dat te lezen is in KIJK 6-2025. Bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.

Beeld: iStock/Getty Images