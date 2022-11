De beste tech-awards zijn uitgereikt!

Vorige week maakten we al bekend welke technologische innovatie de vakjury omver blies en welk idee publieksfavoriet was. Deze week deelde KIJK de prijzen uit aan de winnaars.

Gewapend met twee zware awards reden KIJK-redactieleden Naomi en Laurien ’s ochtends vroeg naar de Horsten, onderdeel van de TU Eindhoven. Dit gedeelte van de campus biedt ruimte aan verschillende organisaties en hightechbedrijven, waaronder Cellcius. Zoals je hier kunt lezen werkt deze start-up aan een warmtebatterij vol zout.

Dat de juryleden erg onder de indruk van dit tech-idee waren, bleek wel uit hun beoordeling. Anouk Vos gaf de warmtebatterij een 8,5; Anna Gimbrère vond het idee zelfs een 9 waard. Samen met de hoge cijfers die ook Jim Heirbaut (8) en Jacqueline van den Ende (8,8) gaven, kwam Cellcius als jurywinnaar uit de bus.

Evert Rietdijk, CEO van Cellcius, mocht de award (een techy lamp van massief eikenhout) in ontvangst nemen. Het is niet de eerste keer dat Cellcius in de prijzen valt. Begin oktober werd bekendgemaakt dat de start-up een financiële injectie krijgt van het investeringsfonds van Bill Gates. Met deze steun moet de zoutbatterij klaar voor de markt worden gemaakt.

De prijzenmuur van Cellcius. De beste tech-award van KIJK staat naast verschillende buizen kaliumcarbonaat, de stabiele zoutcomposiet waar de warmtebatterij van Cellcius op werkt.

Duurzaam idee

Lang konden de redactieleden niet blijven, want ze moesten hun reis voortzetten naar de TU Delft. Daar, aan de faculteit Bouwkunde, werken de leden van Team SUM (Symbiotic Urban Movement) eveneens hard aan een idee dat de wereld een beetje mooier moet maken. De studenten willen namelijk met hun idee flats die op de slooplijst staan verduurzamen. Hoe ze dat voor elkaar willen krijgen, lees je hier.

Winnen is ook Team SUM niet onbekend. Een paar maanden terug maakte het zijn prototype klaar voor transport naar het Duitse Wuppertal. Daar deed SUM mee aan de Solar Decathlon Europe, een competitie voor studententeams van over de hele wereld, die manieren bedenken om duurzaam te bouwen. En SUM viel in de prijzen. Niet alleen won het team een gedeelde derde prijs voor duurzaamheid, ook kreeg het de eerste prijs voor het meest betaalbare en levensvatbare ontwerp.

Wie het prototype wil bezoeken, moet daarvoor een retourtje Wuppertal in zijn agenda plannen. Het prototype blijft daar namelijk achter na de Solar Decathlon Europe, net als een aantal projecten van andere studententeams. “Het wordt nu gebruikt als living lab”, vertelt Nikki de Zeeuw, communicatiecoördinator bij SUM. “Dat betekent dat er drie jaar lang uitgebreide tests mee worden gedaan en dat er daadwerkelijk mensen in ons prototype gaan wonen. De data die dat oplevert, kunnen we dan weer gebruiken om ons plan nog beter te maken.”

De prijzenkast van Team SUM van de TU Delft. De beste tech-award komt er uiteraard ook bij te staan.

Het volledige verhaal over deze winnende ideeën vind je in KIJK 12/2022 die nu in de winkels ligt. In deze editie lees je ook over de andere innovaties die de top 10 hebben gehaald.