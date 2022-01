De Nachtwacht in HD

Het Rijksmuseum heeft de Nachtwacht in 717 gigapixels op hun website gepubliceerd. Nog nooit is er zó’n scherpe foto van een kunstwerk gemaakt.

We mochten helaas helemaal niks doen tijdens de kerstvakantie. Geen bezoekjes aan de bioscoop, het pretpark of het museum. Gelukkig verlicht het Rijksmuseum de pijn voor de kunstliefhebbers onder ons. Het museum heeft vandaag de Nachtwacht in 717 gigapixels (717.000.000.000 pixels) op zijn website vrijgegeven. Iedere pixel is nog kleiner dan een menselijke rode bloedcel.

Supercamera

Hoe bereik je zulke buitengewone precisie? Met een 100-megapixel Hasselblad H6D 400 MS-camera. Wetenschapper Rob Erdmann legde met deze supercamera het kunstwerk in 8439 afzonderlijke foto’s vast, die elk 5,5 bij 4,1 centimeter bedroegen. Deze voegde hij met behulp van kunstmatige intelligentie samen tot één enorme afbeelding van 5,6 terabyte. Dat is ongeveer elf keer de opslagruimte van een iPhone 11.

Het ultrascherpe beeld weergeeft elk scheurtje in de verf. De foto moet het restaureren van deze zogeheten craquelures makkelijker maken. Katrien Keune, hoofd Science van het Rijksmuseum laat tijdens het NOS Radio 1 Journaal weten: “Op het moment dat je zo’n hoge resolutiefoto hebt, kun je over tien, twintig jaar kijken: is die nog in dezelfde conditie? Is er iets veranderd? Moeten we daar iets aan doen? Het is een heel mooie, gedetailleerde momentopname waarmee we op lange termijn kunnen kijken hoe dingen veranderen.”

De foto is niet alleen bedoeld voor wetenschappers en restaurateurs. Ook als je nog nooit eerder van craquelures had gehoord, mag je het chef d’eouvre nu onder de digitale loep nemen.

