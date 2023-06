Deze onderwaterdrone kan ook in ruig water ‘zwemmen’

Het opsporen van verzonken voorwerpen en verdronken mensen kan erg riskant zijn. Deze onderwaterdrone kan die taak van duikers overnemen.

In sterke stromingen en koud water zoeken naar mensen of voorwerpen kan voor duikers erg gevaarlijk zijn. Daarom heeft Tethys Robotics, een spin-off van de Zwitserse universiteit ETH Zurich, een drone ontwikkeld die deze taak kan overnemen. En dat kan het geavanceerde apparaat grotendeels zelfstandig.

Lees ook:

Geluid

De drone kan autonoom grote gebieden onder water afzoeken. Hoewel er een camera op de duikrobot zit, maakt hij hier tijdens het ‘zwemmen’ nauwelijks gebruik van. Onder water is het zicht namelijk vaak minder dan 1 meter. Om te voorkomen dat het apparaat ergens tegenaan botst, brengt hij zijn omgeving in kaart met akoestische sensors. Deze zenden geluidsgolven uit en meten hoe lang het duurt voordat de weerkaatste golven weer bij de sensors terugkeren. Dankzij kunstmatige intelligentie kan de robot vervolgens op enkele centimeters nauwkeurig zijn omgeving berekenen.

Wanneer de onderwaterdrone iets vindt, geeft hij dat door aan de bovenwereld. Daar kan iemand de besturing overnemen en via de camera meekijken. Vervolgens kan de robot objecten tot 40 kilogram naar het oppervlakte tillen. Voor zwaardere voorwerpen of personen moeten er alsnog duikers het water in. Maar die hoeven dan in ieder geval niet meer een gevaarlijke zoektocht af te leggen.

Al gebruikt door de politie

Er bestaan al meerdere onderwaterdrones, maar die zijn meestal alleen geschikt voor rustige meren. De duikrobot van Tethys Robotics is een stuk robuuster en kan ook in zeeën en rivieren opereren. Hij weegt 30 kilogram, behaalt een topsnelheid van 2 meter per seconde (7,2 kilometer per uur), en kan afdalen tot dieptes van 300 meter. De drone is via een glasvezelkabel verbonden met het besturingssysteem langs het water; draadloze communicatie is niet mogelijk doordat het water de daarvoor benodigde radiogolven zou verstoren.

Naar verwachting wordt de drone aan het einde van dit jaar officieel uitgebracht. Maar politiediensten in Zurich en Genève hebben hem al een aantal keer succesvol gebruikt tijdens opsporings- en reddingsacties.

In de video hieronder zie je de onderwaterdrone in actie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: ETH Zurich, Tethys Robotics, New Atlas