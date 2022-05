Nieuw: VR voor je mond

Door een bestaande VR-headset uit te rusten met een ultrasoon systeem, laten deze onderzoekers je proeven aan virtuele werelden.

Sommige virtual reality-systemen bestoken de gebruiker naast zicht en geluid met haptische feedback. Er zijn bijvoorbeeld handschoenen ontwikkeld waarmee je virtuele objecten als het ware kunt voelen. Technici aan de Carnegie Mellon University gaan nog een stapje verder: hun systeem laat je voelen met je mond.

Lees ook:

Ultrasone golven

Overigens werd al eens eerder geprobeerd om haptische feedback via de mond te realiseren. Zo bestond het idee om een kleine robotarm uit te rusten met een veer die over de lippen moest strijken, of met een spray die water op de mond spoot. Ook creëerden technici een uitbreiding van de VR-bril waardoor ook de mond werd bedekt. Maar dit voelde te benauwend voor de proefpersonen.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Het team uit de Verenigde Staten probeert het nu met ultrasone golven. Zoals je op de foto bovenaan deze pagina kunt zien, hebben de technici 64 transducers bevestigd aan de onderkant van een bestaande VR-headset. Deze transducers zenden ultrasone golven uit richting de mond van de drager. Op specifieke punten – op de lip, tand of tong – interfereren de golven met elkaar wat trilling veroorzaakt. En dat kan de gebruiker natuurlijk voelen.

Zoen

Net als de handen, is de mond heel gevoelig voor aanraking. De technici noemen dan ook dat het systeem kan worden toegepast om regendruppels en wind te voelen. Of een virtuele spin die op je lippen loopt. Maar je kunt ook denken aan haptische feedback voor het drinken uit een waterfonteintje, of voor het gevoel van een zoen.

Het VR-systeem is inmiddels getest op zestien proefpersonen die enthousiast waren. Het team werkt nu aan een kleinere en lichtere versie.

Bronnen: Association for Computing Machinery’s Conference, NewAtlas, TechCrunch