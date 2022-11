‘Kleur kom beïnvloedt smaaksensatie kieskeurige eter’

Moeilijke eters doen er goed aan de kleur van hun kom weloverwegen uit te kiezen. Sommige kleuren laten het eten voor hen namelijk beter smaken, suggereert nieuw onderzoek.

Wat de boer niet kent, vreet hij niet, luidt het gezegde. Voor een aantal mensen gaat dit inderdaad op. Genieten van een gezellig familiediner is er vaak niet bij als je kampt met voedselneofobie, of angst voor nieuw eten. Voor deze mensen is er misschien hoop, want een studie van de University of Portsmouth zou aantonen dat de kleur van de kom waarin je het eten serveert heel wat uitmaakt voor je smaaksensatie. De resultaten worden beschreven in het Food Quality and Preference Journal.

Moeilijke eters

Iemand met voedselneofobie heeft het niet alleen lastig in sociale eetsituaties, maar ook is zijn of haar eetpatroon vaak ongezond. Eenzijdig eten kan leiden tot hart- en vaatziekten, zwakkere botten en een slecht gebit. Om maar niet te spreken over onder- of juist overgewicht. Vandaar dat de huidige onderzoekers, Madison Annette en Lorenzo Stafford, hier meer over wilden weten. Zou de kleur van het materiaal waarop het eten geserveerd wordt van belang zijn voor kieskeurige eters?

De onderzoekers vroegen 47 volwassenen mee te doen met een experiment. Eerst namen ze een vragenlijst af bij de deelnemers om te bepalen of ze last hadden van voedselneofobie. Op basis daarvan werden de proefpersonen verdeeld in een kieskeurige en een niet-kieskeurige groep. Tenslotte mochten de mensen aangeven wat ze van het eten vonden. Ze beoordeelden daarbij de snacks op zoutigheid en op aantrekkelijkheid.

Blauwe snackverpakkingen

Alleen in de kieskeurige eters-groep vonden Annette en Stafford verschillen tussen de kleuren kommen. Zo gaven deze mensen aan dat de hapjes in de rode en blauwe kommen aanzienlijk zouter proefden dan in de witte komen. Verder vonden ze de snacks die werden geserveerd in de rode kommen het minst aantrekkelijk.

Dat eten in blauwe kommen zouter smaakt voor de mensen met voedselneofobie zou volgens de onderzoekers kunnen komen doordat veel snacks in het Verenigd Koninkrijk in blauwe verpakkingen zitten. Voor de andere resultaten hebben ze nog geen verklaring.

Zoetigheid van groenten

Overigens was al bekend dat smaak en textuur van eten bepalend kunnen zijn in de keuze van mensen met voedselneofobie om iets te proberen. Bovendien waren er al aanwijzingen dat de kleur van het eten invloed zou kunnen hebben op het kiezen van voedsel. Dus wat dat betreft zijn de uitkomsten niet geheel verrassend. Maar meer onderzoek zal nodig zijn om het fenomeen verder te ontrafelen.

Dat willen Annette en Stafford dan ook zeker gaan doen. Bijvoorbeeld met andere producten en andere kleuren. Dat is nodig, want het kan volgens hen kieskeurige eters ook daadwerkelijk helpen met hun dieet. Je zou ze bijvoorbeeld groenten kunnen laten eten door juist een kleur kom of bord uit te kiezen die de zoetigheid van het eten kan versterken.

Bronnen: Food Quality and Preference Journal, University of Portsmouth