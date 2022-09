F-117 Nighthawk: de sluipmoordenaar

Begin jaren tachtig kwamen er uit de Verenigde Staten nogal vreemde berichten over een ‘onzichtbaar’ gevechtsvliegtuig. Maar dat mysterieuze toestel bleek wel degelijk te bestaan. Vervolgens speelde het een sleutelrol in enkele oorlogen. In deze aflevering van de serie Terugvlucht: de F-117 Nighthawk.

“Twee gedachten spelen door mijn hoofd. Kan ik het doelwit vinden? En moet ik deze bom dan echt afwerpen? Concentratie. Dit is gewoon een ingewikkeld videospel. Mijn instinct neemt het over. Op het infraroodscherm markeer ik het doelwit. De deuren van het bommenruim gaan open en ik laat de eerste lasergeleide bom van 1000 kilo los. Ik voel hoe het vliegtuig opveert. Een paar seconden later doorboort de bom het dak van de bunker. Een explosie volgt en de bunkerdeuren worden weggeslingerd.”

Het is 17 januari 1991, negen minuten voor drie uur ’s nachts. Met zijn F-117 Nighthawk bombardeert kolonel Greg Feest als eerste een strategisch doelwit in Irak. De Irakezen, die geen idee hadden dat de Amerikanen zo ver in hun luchtruim door kunnen dringen, zijn overrompeld. En dit is nog maar het begin…

Dit is het begin van de Terugvlucht-aflevering over de F-117 Nighthawk, te vinden in KIJK 10/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 15 september tot en met 12 oktober.

Meer informatie:

Tekst: Toine Kamphuis

Beeld: STAFF SGT. Aaron Allmon/USAF