Filmpje: Brit graaft tunnel naar zijn werkplaats

De populaire YouTuber Colin Furze heeft een roestvaststalen tunnel gebouwd om niet natgeregend te worden als hij naar zijn schuur loopt.

Voor een vakantie met gegarandeerd zon hoef je niet naar Groot-Brittannië af te reizen; je uitje kan ieder moment in het water vallen. Colin Furze, YouTuber en Britse MacGyver, is veel in zijn werkplaats te vinden, maar komt daar niet altijd droog aan. Daarom heeft hij nu een 12 meter lange tunnel gebouwd naar de schuur toe.

Goede buur

In november 2018 zette Furze voor het eerst zijn schep in de grond om een begin te maken aan de roestvaststalen doorgang. Het kostte hem ongeveer een jaar om een diepte van 3,5 meter te bereiken. Inderdaad, een lang tijdsbestek, maar de knutselaar bouwde vanwege het lawaai alleen wanneer zijn buren de hort op waren.

Vervolgens riep hij de hulp in van twee vrienden om met hydraulische systemen het horizontale gedeelte van de tunnel aan te leggen. Furze en zijn maten ontwikkelden zelfs een kleine mijnwagen en gebruikten een spoor om de aarde en de stenen af te voeren. Een aantal dagen geleden wisten ze de inmiddels 1,2 meter brede en 2 meter hoge doorgang eindelijk te verbinden met de schuur:

Geen geld

Furze laat zich trots uit over de tunnel: “Het is een van de meest besproken projecten op mijn kanaal. (Waar nog meer filmpjes over het bouwen van de doorgang te vinden zijn, red.) Iedereen houdt nu eenmaal van het idee om een tunnel te graven. En ik voer projecten uit die mensen heel graag willen doen, maar geen tijd of geld voor hebben.” Lucky bastard.

