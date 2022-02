Filmpje vanuit de cockpit: vliegtuig landt in storm

Terwijl storm Eunice in het Verenigd Koninkrijk voor recordbrekende windsnelheden zorgde, moest deze piloot veilig een passagiersvliegtuig aan de grond zien te zetten. Daarbij liet kapitein Khalifa Al-Thani zich in de cockpit filmen.

Vorige week blies storm Eunice in het Engeland een windsnelheidrecord de boeken uit toen er een windvlaag van maar liefst 196 kilometer per uur werd gemeten. Voordat storm Eunice Engeland op zijn kop zette, stond het record voor windsnelheden op een plek op laag niveau op 190 km/u. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden veel vluchten uit voorzorg geschrapt. Maar sommige piloten moesten er toch aan geloven, waaronder Khalifa Al-Thani van Qatar Airways. Hij besloot zijn uitdagende landing met een Boeing 777 op het Londense Heathrow Airport te filmen vanuit de cockpit.

Amazing – here’s my friend Captain Khalifa Al Thani landing his Boeing 777 🇶🇦✈️ in #StormEunice 💨 at a windy London Heathrow Airport today…a side-by-side video with BigJet TV’s 🚨 now famous commentary 😆👇🏽 pic.twitter.com/lVGJzsBo8m — Alex Macheras (@AlexInAir) February 18, 2022

De piloot in de cockpit was niet de enige die vond dat zijn landing in de storm spectaculair genoeg was om vast te leggen. Vanaf buiten streamde internetsensatie BIG JET TV de landing in de heftige storm. In zijn livestream voorziet hij, waarin hij landingen van verschillende vliegtuigen van enthousiast commentaar. Die stream is al meer dan 7 miljoen keer bekeken. Zijn materiaal staat op de video linksboven in beeld en laat zien wat er van buiten de cockpit te zien was. Op de achtergrond van de video is zijn gepassioneerde commentaar over de landing te horen.

