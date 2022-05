Filmpje: Willow X gaat je tuin bijhouden

Bij een tuinrobot denk je misschien aan zo’n robotische grasmaaier, maar de Willow X kan straks veel meer dan dat.

De Belgische start-up Eeve begon een paar jaar geleden aan de ontwikkeling van de autonome grasmaaier met de naam Toadi, later de Willow genoemd. Bij de meeste robomaaiers moet er een draad rond het grasveld worden aangelegd of is er een gps nodig, zodat de robot weet waar hij moet ophouden met maaien. De Toadi gebruikte daarvoor de ingebouwde camera’s, een slim kaartsysteem en obstakeldetectie.

Inmiddels rijden er al meer dan 1700 van die robotmaaiers rond en is het bedrijf uit Waregem – met vestigingen in New York en San Francisco, klaar voor de volgende stap: de Willow X, een tuinrobot met multifunctionele uitschuifbare robotarmen. En die is nu bij voorinschrijving te bestellen.

Lees ook:

Worteltrekken

Voordat het apparaat echt in staat is om tuinklussen uit te voeren en bijvoorbeeld onkruid uit de perkjes te trekken, moet er nog wel het een en ander worden ontwikkeld, maar er is inmiddels een prototype. Eveneens uitgerust met een 4k-camera en de andere systemen van zijn voorgangers.

Wat kunnen we de slimme robobox straks allemaal laten doen? Als we het filmpje mogen geloven oogst Willow X straks onder meer de wortels uit de groentetuin, raapt hij walnoten op, en zuigt hij de rommel van de terrastegels. En kan hij uiteraard met de bijgeleverde maai-balk het gras korthouden.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Levertijd

Mocht je nu denken ‘shut up and take my money’, dan is het wel goed om te weten dat de Willow-X en het zwaardere broertje de Willow-X Pro bij voorinschrijving respectievelijk 3990 en 4690 euro gaan kosten. En dat de robot pas op zijn vroegst in 2025 bij je op de stoep staat. Dus tot die tijd kruip je zelf nog op je knieën door de tuin.

Bronnen: New Atlas, eeve.com

Beeld: Eeve