Deze robotchef proeft zelf hoe lekker hij kookt

Als je robot een omeletje voor je bakt, moet dat natuurlijk niet te flauw of te zout zijn. Gelukkig hebben wetenschappers nu een bot ontwikkeld die de smaak van eigen zijn gerechten tussentijds kan beoordelen.

Robots die kunnen koken zijn inmiddels oud nieuws. In 2017 schreven we bijvoorbeeld al over Flippy, een hamburgerbakkende robot. Maar wetenschappers van de Britse Cambridge University hebben nu een robot ontwikkeld die niet alleen kan koken, maar zijn zelfgemaakte hapjes ook nog eens kan proeven en op smaak kan beoordelen. De bouwers leggen alles over hun bijzondere staaltje werk uit in Frontiers in Robotics and AI.



Lees ook:

Ei en tomaat

Als we eten kauwen, verandert onze ervaring van de smaak geleidelijk doordat de structuur van het voedsel verandert en er speeksel vrijkomt. De samenstelling van het eten wijzigt, en dat heeft effect op de smaak. Daar houdt de robot rekening mee. Hij proeft de maaltijd in drie verschillende fases van het kauwen en zorgt ervoor dat zijn eten op al die punten in het proces goed smaakt. De fases werden tijdens het onderzoek gesimuleerd door de omeletten, gemaakt van ei en tomaat, in een blender steeds fijner te malen.

De eerste keer kreeg de robot de niet-gemixte maaltijd voor de kiezen. Vervolgens werd alles 5 seconden fijner gemaald en was het weer tijd voor een smaaktest. Daarna ging de omelet nog eens 60 seconden in de blender en testte de robot de omelet, of wat ervan over was, opnieuw.

De ‘chef’ kreeg bij de smaaktest negen omeletten voorgeschoteld met ieder een verschillende hoeveelheid zout en tomaten. Zijn robotarm beschikte over een sensor waarmee hij op verschillende punten op het bord het zoutgehalte en de structuur van de maaltijd kon ‘proeven’. Vervolgens gaf hij binnen een paar seconden een ‘smaakkaart’, waaruit bleek hoe zout het eten was en hoe goed de smaken over het bord verdeeld waren. Als er één hoekje erg zout was, merkte de robot dat al snel op.

Tong

Een robot kan nog zo technisch zijn, een menselijke tong heeft hij (nog) niet. Om hem te laten snappen of een maaltijd lekker is voor mensen, kreeg hij voorbeelden van maaltijden met een gemiddeld zoutgehalte. Zo ontwikkelde hij een basisidee van wat de gemiddelde mens lekker vindt.



De onderzoekers denken dat robotchefs over een tijdje een grote rol kunnen spelen in ons dagelijks leven, bijvoorbeeld voor mensen die het druk hebben of begeleid wonen. Met behulp van algoritmes moeten ze dan specifiek voor de smaken van verschillende gebruikers leren koken. Maar voor we dat punt bereiken moet er nog veel gebeuren. Zo moet de robo-kok eerst leren meten hoe zoet of hoe vet het product van zijn kookkunsten eigenlijk is. Tot die tijd zullen we nog even zelf ons eigen eten moeten maken en proeven.

Bronnen: Frontiers in Robotics and AI, The Guardian

Beeld: University of Cambridge/PA