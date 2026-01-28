Deze drone vliegt door brandende gebouwen om de brandweer te helpen

Brandweerlieden riskeren hun leven wanneer ze brandende gebouwen in rennen om vermiste personen te zoeken. FireDrone moet hun werk veiliger maken.

Wanneer de brandweer met loeiende sirenes bij een brandend gebouw arriveert, moet de bevelvoerder zo snel mogelijk een beeld krijgen van de situatie. Zijn er nog mensen binnen? Zijn er gevaarlijke materialen die veiliggesteld moeten worden? Soms moeten brandweerlieden het brandende gebouw binnengaan om deze cruciale informatie te verzamelen.

Dat is vaak levensgevaarlijk. Niet alleen vanwege het vuur, maar ook vanwege explosies en instortingsgevaar. De grootste gevaren zijn echter de rook en giftige dampen die vrijkomen. Meer dan twee derde van de sterfgevallen binnen de brandweer zijn hieraan te wijten. Zwitserse onderzoekers ontwikkelen daarom FireDrone: een hittebestendige drone die de eerste verkenningsronde kan doen, en daarmee het werk iets veiliger maakt.

Lees ook:

200 graden

De meeste drones kunnen slecht tegen hitte. Al vanaf een graad of veertig vervormt het frame en begeven de elektronische onderdelen het. FireDrone wordt daarentegen beschermd door een isolerende laag van een door de onderzoekers ontwikkelde aerogel. Hij heeft bovendien een intern systeem dat de gevoelige componenten kan afkoelen. Hierdoor trotseert FireDrone temperaturen tot wel 200 graden Celsius – en dat houdt hij minstens 10 minuten lang vol.

De op afstand bestuurbare vliegmachine heeft een infraroodcamera en stuurt de beelden live door naar de bestuurder. Brandweerlieden kunnen hierdoor brandhaarden lokaliseren of vermiste personen zoeken terwijl ze op een veilige afstand staan. Vervolgens kunnen ze gericht naar binnen, waardoor ze veel korter worden blootgesteld aan de gevaren. FireDrone kan in theorie worden uitgerust met extra camera’s en sensoren, bijvoorbeeld om de temperatuur te meten of gevaarlijke gassen te detecteren.

Inspecties

Naast het assisteren van de brandweer, is de drone ook te gebruiken voor industriële inspecties. Veel faciliteiten met ovens of raffinaderijen kunnen pas veilig worden geïnspecteerd als ze zijn afgekoeld. Dat duurt vaak meerdere dagen. Doordat ze in die periode niet actief zijn, kost dat veel geld – en kost het vervolgens ook veel energie om alle machines weer aan te zwengelen. FireDrone zou locaties zoals staalfabrieken en afvalverbrandingsinstallaties kunnen inspecteren terwijl ze gewoon in bedrijf zijn.

FireDrone komt uit de koker van het Zwitserse onderzoeksinstituut Empa. Inmiddels is er een start-up opgetuigd die het apparaat op de markt moet gaan brengen. De onderzoekers hopen dat hun FireDrone in de toekomst in de standaarduitrusting van brandweerwagens wordt opgenomen.

Bronnen: Empa, New Atlas