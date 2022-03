‘We willen laten zien dat de techniek echt competitief is’

Het Forze Hydrogen Racingteam presenteerde onlangs zijn nieuwste racewagen: de Forze IX. Deze waterstofauto belooft een geduchte tegenstander te zijn voor conventionele, op fossiele brandstof rijdende snelheidsduivels. We spraken erover met pr- en marketingmanager Roel Breure.

Roel Breure

Wat hebben jullie ontwikkeld?

Wij hebben onlangs de waterstofauto Forze IX gepresenteerd. Deze racewagen is uitgerust met een superbatterij en twee losse brandstofcellen. Waterstof die in de tanks is opgeslagen, reageert in deze brandstofcellen met zuurstof, waarbij water en elektriciteit ontstaan. Die elektriciteit gebruikt de auto om zijn vier elektromotoren aan te drijven, waardoor we vooruitkomen.

Waarom is de Forze IX belangrijk?

Met de nieuwe auto willen we laten zien dat waterstof een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen, én dat de techniek echt competitief is. En hoe kun je dat competitieve aspect beter laten zien dan met een racewagen?

Waarin verschilt Forze IX van zijn voorganger VIII?

De techniek is de laatste jaren enorm hard vooruitgegaan. Onderdelen zijn daardoor allemaal kleiner geworden, waardoor we nu twee keer meer vermogen konden onderbrengen in dezelfde ruimte. De Forze IX heeft een piekvermogen van 800 pk, waarmee hij uiteindelijk een topsnelheid moet bereiken van 300 kilometer per uur.

Wat zijn de vervolgstappen?

Begin dit jaar hebben we de buitenkant van de auto in Scheveningen onthuld, maar nu moeten we alle onderdelen voor de binnenkant van de racewagen testen. We gaan bijvoorbeeld onderzoeken hoe de brandstofcel optimaal elektriciteit kan opwekken. We verwachten dat de Forze IX in 2023 deel kan nemen aan de Supercar Challenge, een raceklasse in de Benelux.

Dit korte interview is ook te vinden in KIJK 4/2022, die vanaf 17 maart in de winkel ligt.

Beeld: Forze