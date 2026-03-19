Frankrijk bouwt het grootste oorlogsschip van Europa

De Franse president Emmanuel Macron onthulde deze week de naam van Frankrijks nieuwe vliegdekschip, wat het grootste oorlogsschip van Europa wordt.

Frankrijk en de Verenigde Staten zijn de enige landen met nucleair aangedreven vliegdekschepen. De VS heeft er elf, Frankrijk één. Het Franse schip, de Charles de Gaulle, doet al 25 jaar dienst en kan nog prima een aantal jaar door. Toch wordt er nu al gewerkt aan haar opvolger. President Emmanuel Macron onthulde deze week de naam van het nieuwe schip: France Libre. Die naam is een ode aan de gelijknamige verzetsbeweging die generaal Charles de Gaulle oprichtte na de Duitse inval tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het nieuwe vlaggenschip van de Franse marine wordt een stuk groter dan haar voorganger. De Charles de Gaulle is 261,5 meter lang en heeft een waterverplaatsing van 42.500 ton (het gewicht van het water dat het schip verplaatst als het drijft, wat zo goed als gelijk is aan het gewicht van het schip). De France Libre wordt 310 meter lang en zal een waterverplaatsing van grofweg 78.000 ton hebben. Daarmee wordt de France Libre het grootste oorlogsschip dat ooit in Europa is gebouwd

Op het vliegdekschip is ruimte voor meer dan veertig gevechtsvliegtuigen, helikopters en geavanceerde drones. Daarnaast krijgt het ook allerlei verdedigings- en radarsystemen. De France Libre zal waarschijnlijk een topsnelheid van 30 knopen (55,56 km/h) hebben. De energie die daarvoor nodig is wordt geleverd door twee kernreactoren.

Als alles netjes volgens de planning verloopt, kan de France Libre in 2036 beginnen met tests op zee en zal ze in 2038 operationeel zijn. Naar verwachting zal de Charles de Gaulle kort daarna met pensioen gaan.

Waarom kernreactoren?

Nucleaire aandrijving heeft een belangrijk voordeel. Traditionele motoren slurpen veel brandstof en schepen moeten daardoor regelmatig tanken. Kernreactoren kunnen tientallen jaren functioneren zonder nieuwe brandstof nodig te hebben. Hierdoor hebben nucleaire schepen een zo goed als oneindig bereik.

Nog een voordeel: kernreactoren kunnen enorm veel energie produceren. Hierdoor is het mogelijk om langdurig hard te varen, zonder rekening te hoeven houden met brandstof die opraakt. Die grote hoeveelheid energie kan ook worden gebruikt om elektriciteit te leveren aan energieslurpende systemen op oorlogsschepen, zoals geavanceerde radars, sensoren en laserwapens.

De ontwikkeling en bouw van een nucleair aangedreven schip is wel enorm duur. Het prijskaartje van de France Libre is bijvoorbeeld begroot op 10,2 miljard euro.

Bronnen: Reuters, Interesting Engineering