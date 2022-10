Zelf een computerspel maken is makkelijker dan ooit. Dankzij kant-en-klare software, game engines, kun je zonder programmeerervaring een videogame in elkaar zetten én uitgeven. De enige vereiste is een origineel idee.

Heel veel mensen roepen dat ze nog een keer een boek willen schrijven, maar vaak blijft het bij een droom. Hetzelfde geldt voor het maken van een eigen computerspel. En dat is niet zo gek, want er komt heel wat kijken bij het ontwikkelen van een game. Alleen al om de zwaartekracht na te bootsen in een spel moet je kunnen programmeren, ontwerpen en complexe berekeningen uitvoeren.

En dan moet je het nog voor elkaar zien te krijgen dat de game wordt uitgeven op verschillende apparaten – van smartphone tot game console. Dat vereist ­zoveel vaardig­heden dat één persoon nooit de hele klus zal kunnen klaren.

Game engines

Tot voor kort dan. Tegenwoordig zijn er diverse game engines die je meestal gratis kunt gebruiken. Niet alleen professionele gamebedrijven doen daar hun voordeel mee, ook een hobbyist kan met behulp van deze software zijn of haar spel relatief eenvoudig creëren en uitbrengen op verschillende platformen. Voor dit artikel besloot ik dat eens zelf te proberen.

Dit is het begin van het artikel 'Zo maak je een game' te vinden in KIJK 12/2022.

Tekst: Jeroen Horlings

Beeld: Shutterstock