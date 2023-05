Een nieuwe generatie windturbines op zee

Veel bedrijven proberen een snellere, goedkopere en milieuvriendelijkere manier te vinden om windturbines op zee te bouwen. Dat lijkt het bedrijf Gazelle nu gelukt. Met een nieuw ontwerp hoopt het een grote slag te slaan in de aanleg van de windturbineparken.

Grote windturbineparken in het midden van de oceaan aanleggen lijkt een perfecte manier voor het opwekken van een grote hoeveelheid duurzame energie zonder dat we er zelf last van hebben. Het plaatsen van deze gigantische bouwwerken op zee is alleen lastig en erg duur. Drijvende platforms bieden hiervoor een perfect alternatief.

Maar het drijvend houden van een 500 ton zware windturbine met drie 108 meter lange bladen bovenop de 130 meter hoge toren is ook zeker geen simpele taak. Ook de productie van zulke grote drijvers is een bottleneck voor de snelheid waarmee het aantal windturbines op zee kan toenemen. Platforms die makkelijk en goedkoop te produceren en te installeren zijn, en een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten zijn dus cruciaal voor het uitbreiden van windturbineparken.

Nieuw design

Precies zo’n platform heeft Gazelle Wind Power Limited ontwikkeld. Het bedrijf ontwierp een platform dat lijkt op een combinatie van twee bestaande ontwerpen, de semi-submersible en de tension leg. Dit model kan de kosten met 30 procent verlagen, het staalgebruik met 70 procent en de druk op de zeebodem tot wel 80 procent.

Dit ‘lichtgewicht’ model bestaat uit een ponton met drie kabels vanaf de zeebodem naar de drie hoeken van het plateau. Daar lopen ze over kantelbare geleiders om vervolgens in het midden, onder water samen te komen bij een contragewicht.

Het platform van Gazelle is een combinatie van twee bestaande ontwerpen: de semi-submersible en de tension leg. © Gazelle Wind Power

Dat heeft meerdere voordelen. Doordat de kabels een contragewicht hebben, kunnen de lengtes van de kabels tussen het platform en de zeebodem langer worden bij golven of bij een hogere waterstand. Bij de eerdere modellen is deze lengte niet aanpasbaar en krijgen de ankers op de zeebodem telkens een dreun op het moment dat die kabels door golven plots strak komen te staan. Deze aanpassing zorgt voor een kleinere impact op het leven in en op de zeebodem. Daarnaast krijgt het platform zo wat ruimte om zowel verticaal als horizontaal te bewegen, terwijl de windturbine zelf kaarsrecht blijft staan.

Goedkoper, duurzamer en sneller

Doordat het platform uit meerdere eenvoudig te monteren onderdelen bestaat, is de productie veel eenvoudiger en zijn er geen speciale apparatuur, kranen of grote loodsen nodig om ze te produceren. Het ontwerp is een stuk kleiner en lichter en gebruikt minder staal. Gazelle beweert dat er met dit model bij de constructie van een windturbinepark dat één gigawatt aan energie kan leveren 71 kiloton aan staal wordt bespaard en 100 kiloton minder koolstofdioxide wordt uitgestoten dan voor platformen die momenteel worden gebruikt.

Het platform bestaat uit een ponton met drie kabels vanaf de zeebodem naar de drie hoeken van het plateau. Daar lopen ze over kantelbare geleiders om vervolgens in het midden, onder water samen te komen bij een contragewicht. © Gazelle Wind Power

Doelstellingen

Ondanks het kleinere en lichtere model is het platform in staat om zelfs de grootste turbines, die nu 20 MW aan energie kunnen produceren, boven water te houden. Gazelle hoopt hiermee een grote stap te zetten in het bereiken van de Europese doelstellingen om de energieopbrengst van offshore windparken te verhogen van 0,1 gigawatt in 2021 naar 360 gigawatt in 2050. Het platform is door de testfase heen gekomen, maar het is nog onduidelijk wanneer deze in de praktijk zal worden gebruikt.

Beeld: Gazelle Wind Power