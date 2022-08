Noren werken aan drijvende mega-windturbine

Een nieuw type windturbine van World Wide Wind zou op zee weleens hoge ogen kunnen gooien.

We kennen ze inmiddels wel. Forse mast, met een monopile diep in de zeebodem verankerd en bovenop de turbine met drie wieken. Zo zien vrijwel alle windturbines eruit die op dit moment op zee worden geplaatst. World Wide Wind denkt dat het goedkoper en efficiënter kan met een nieuw type VAWTs. De afkorting staat voor vertical-axis wind turbines, drijvende exemplaren met twee rotors die in tegengestelde richting draaien. En die zouden volgens het Noorse bedrijf meer dan twee keer zoveel energie leveren dan de bestaande.

Kop in de win

Die normale turbines worden overigens conventional horizontal-axis wind turbines (HAWTs) genoemd en die zijn volgens het Noorse bedrijf heel lastig in dieper water te plaatsen. De zware componenten – aandrijflijnen, tandwielkasten, generator en de kolossale wieken – staan bovenop een lange paal en hoe dieper de zee, hoe langer die moet zijn.

World Wide Wind denkt dat probleem op te lossen met drijvende windturbines die ze, om er nog maar een afkorting in te gooien, contra-rotating vertical turbine (CRVT) noemen. Daar zitten een paar grote voordelen aan. Zo heeft de CRTV geen gondel en de daaraan bevestigde wieken die continu ‘in de wind’ moeten draaien, maar kunnen ze die vanuit alle richtingen opvangen.

Een ander voordeel is dat de CRTV’s veel minder wind wegvangen voor de turbines erachter (de windschaduw). Daardoor kunnen er op een stuk zee meer bij elkaar worden geplaatst. Doordat alle belangrijke onderdelen onder de turbine zitten, wordt onderhoud ook een stukje eenvoudiger.

Monster

En… de turbines zijn volgens de Noren veel beter schaalbaar. Sterker nog, ze zouden zo groot gemaakt kunnen worden dat ze de capaciteit van de grootste turbine nu – de 242 meter hoge MingYang Smart Energy van 16 MW – voorbij kunnen streven. Exemplaren van 400 meter, goed voor 40 megawatt, zouden haalbaar moeten zijn. En die zou stroom leveren met een kostprijs die de helft lager is dan die van bestaande turbines.

Het plan is nu om voor 2026 een 3 MW-prototype klaar te hebben en dan voor 2029 zo’n monster van 40 MW.

Bronnen: World Wide Wind, New Atlas

Beeld: World Wide Wind