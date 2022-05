Ge-3D-print hout in aantocht?

Het MIT komt met een nieuwe techniek die in de toekomst kan worden gebruikt om hout uit de 3D-printer te laten rollen.

Hout mag dan een natuurlijke hulpbron zijn waarvan de reserves zichzelf aanvullen, maar daar moet het materiaal wel de tijd voor krijgen. Helaas is de ontbossing zo groot dat het hout sneller verdwijnt dan dat het aangroeit. Bedrijven en universiteiten zijn druk bezig om met een oplossing voor dit probleem te komen.

Een van de mogelijkheden: houtgroei in het laboratorium. Hierbij worden niet de bomen, maar echt alleen het hout zelf gekweekt. En het Massachusetts Institute of Technologies (MIT) heeft nu een nieuwe techniek gepresenteerd in Materials Today die in de toekomst weleens uitkomst kan bieden.

Boompjesmodel

Om de techniek te demonstreren, keerde het team zich tot Zinnia elegans, een eenjarige plant uit de familie van de madeliefjes. Het ging de onderzoekers niet om de prachtige grote bloemen van Zinnia, maar om de cellen uit de bladeren. Deze haalde het team uit de plant en plaatste ze in een vloeistof. Na twee dagen werden de cellen in een gel gelegd, bestaande uit voedingsstoffen en twee planthormonen.

Vervolgens kwam er een 3D-printer aan te pas om de gel met cellen in een specifieke vorm te drukken. Na drie maanden in het donker te hebben gelegen, bleek de gel genoeg uitgehard. Op deze manier maakte het team bijvoorbeeld een model van een boompje.

Door de hoeveelheid plantenhormonen in de gel aan te passen, konden de onderzoekers de structuur van het materiaal veranderen. Een laag gehalte aan hormonen leverde een wat lichter materiaal op, een hoog gehalte een dichte structuur die wat stijver was.

Geen hout

Er moet nog wel het een en ander gebeuren om daadwerkelijk hout uit de 3D-printer te laten rollen met deze techniek. Zo moet het produceren van de objecten uiteindelijk sneller gaan verlopen, zodat het maken van grotere voorwerpen met deze methode ook haalbaarder wordt. Bovendien produceert Zinnia elegans geen hout, maar een materiaal dat erop lijkt. De volgende stap van de onderzoekers is dan ook om de methode toe te passen op meerdere plantensoorten.

Bronnen: Materials Today, New Atlas