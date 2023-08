Goedkoop apparaat moet water zuiveren na natuurrampen

Een klein en goedkoop apparaat kan in relatief korte tijd water zuiveren. Wetenschappers hopen het in te kunnen zetten na verwoestende natuurrampen.

Na natuurrampen is het vaak moeilijk om drinkwater te vinden. Wetenschappers van de University of Texas in Austin hebben daarom een apparaat ontwikkeld dat water uit rivieren kan reinigen met slechts een kleine stroomstoot. Ze beschrijven hun uitvinding in het wetenschappelijke tijdschrift ACS Nano.

Minder dan 2 euro

Het apparaat ter grootte van een mok gebruikt een kleine stroomstoot om bacteriële cellen uit oppervlaktewater te vissen. In laboratoriumexperimenten was het in staat om binnen 20 minuten 99,997% van de E. coli-bacteriën te verwijderen uit water dat de wetenschappers uit de Waller Creek in Austin haalden. Het ging wel om een kleine hoeveelheid: zo’n 60 tot 90 milliliter. Maar de onderzoekers zijn ervan overtuigd dat hun techniek eenvoudig is op te schalen.

Het belangrijkste onderdeel van het apparaat is een vertakte elektrode. De structuur daarvan is gebaseerd op een wortelsysteem van een boom. Wanneer er een elektrische spanning op komt te staan, creëert de elektrode een elektrisch veld waar de E. coli-cellen door worden aangetrokken. Ze ‘zwemmen’ vervolgens in de takken van de elektrode en blijven daar vastzitten.

De elektrode is gemaakt van grafietschuim, een duurzaam materiaal dat het in deze toepassing makkelijk vele uren volhoudt. Bovendien is het zeer goedkoop; het kost minder dan 2 euro om de elektrode te maken.

Natuurrampen

Het apparaat is eenvoudig te gebruiken. Dompel de beker in water, geef het een elektrische schok en laat de elektroden vervolgens de bacteriën eruit vissen. Daarna is het water drinkbaar. Hoewel dit laboratoriummodel slechts een ge-3D-print prototype was, is het team bezig om het ontwerp aan te passen voor commerciële doeleinden.

De onderzoekers denken dat het elektrische veld gevoed kan worden door een batterij, zodat het ook na een verwoestende natuurramp – zoals de orkaan Harvey in 2017 – gebruikt kan worden. “Wanneer onze waterinfrastructuur uitvalt – en er geen water, gas of elektriciteit beschikbaar is – hebben we apparaten nodig om water uit vijvers, beken of rivieren te zuiveren,” zegt hoofdauteur Donglei Emma Fan in een persbericht. “Wij geloven dat ons apparaat ooit in die behoefte kan voorzien.”

Bronnen: ACS Nano, The University of Texas at Austin, New Atlas

Beeld: University of Texas at Austin