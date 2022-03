Wat was de duurste scheepsramp ooit?

In september 2019 kapseisde aan de Amerikaanse oostkust een schip met meer dan vierduizend auto’s: de MV Golden Ray. De berging van het vaartuig draaide uit op een peperdure catastrofe.

Bij het bergen van de MV Golden Ray worden de kosten geschat op bijna 850 miljoen dollar. Het verlies van het schip met zijn lading kwam op nog eens 204 miljoen dollar. Daarmee is dit waarschijnlijk de op een na duurste scheepsramp in de geschiedenis.

De Costa Concordia © P. DEFALCO75/CC BY-SA 3.0

Het record staat op naam van het Italiaanse cruiseschip Costa Concordia. De ondergang daarvan heeft de eigenaar en zijn verzekeringsmaatschappij al bijna 2 miljard dollar gekost.

Celstraf

Op 13 januari 2012 kapseisde de Costa Concordia met 4200 mensen aan boord bij een eilandje voor de Italiaanse kust nadat het schip door een fout van de kapitein in ondiep water op de rotsen liep. Het cruiseschip had een waarde van 612 miljoen dollar; het bergen, wegslepen en de sloop ervan kostte 1,2 miljard dollar.

Daarbovenop kwam een groot bedrag aan compensaties die de reder heeft betaald en nog moet betalen aan de gedupeerde passagiers en de nabestaanden van de 33 mensen die bij deze scheepsramp het leven verloren. De schuldige kon in dit geval zijn straf niet ontlopen. Kapitein Francesco Schettino zit momenteel in Italië een gevangenisstraf van zestien jaar uit.

Dit is een kader uit het artikel ‘Een wrak vol met wrakken’ te vinden in KIJK 4/2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 17 maart tot en met 13 april.

Meer informatie:

Tekst en beeld: Teake Zuidema