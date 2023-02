Het beste wetenschapsnieuws van deze week

In deze rubriek tipt de redactie elke week wat de beste of interessantste artikelen op de website waren. Deze keer: wat wordt de opvolger van de Boeing 747, menselijk brein in ratten, en hoe werkt een warmtepomp?

Wat wordt de opvolger van de Boeing 747?

Een Boeing 747-400 van KLM. © Kok Vermeuelen, CC BY 2.0, via Flickr

Met een typerende bult aan de voorkant, is de Boeing 747 misschien wel het meest herkenbare burgervliegtuig ter wereld. De jumbojet maakte in 1969 zijn eerste testvlucht en kon met meer dan 400 stoelen bijna drie keer zoveel passagiers vervoeren als de toen veel gebruikte Boeing 707. Bovendien kon het met een indrukwekkende bereik van 13.450 kilometer bijna twee keer zo ver vliegen. Omdat het ook nog eens veel zuiniger was, daalden de prijzen van tickets enorm en werd vliegen toegankelijk voor het grote publiek.

De 747 bleef jarenlang toonaangevend in de luchtvaartsector en kreeg de bijnaam “Queen of the Skies”. Maar het icoon is nu bezig met haar terugvlucht. Veel luchtvaartmaatschappijen nemen er afscheid van en Boeing leverde dinsdag het laatste commerciële toestel aan de Amerikaanse Atlas Air. Wat zijn de vervangers van de geliefde jumbojet?

Menselijk minibrein in rattenhersenen reageert op lichtflitsen

Microscopische foto van de hersenen van een rat, met in groen de getransplanteerde menselijke breinorganoïde. (Foto door Gamadze et al. CC BY-SA)

Organoïden, of mini-organen, vormen al heel wat jaren een grote belofte voor de geneeskunde. Het idee is dat klompjes weefsel, gekweekt uit stamcellen, kunnen worden getransplanteerd in mensen die een beschadiging hebben opgelopen in hun organen. Een team van de University of Pennsylvania (VS) denkt nu een grote stap te hebben gezet richting het waarmaken van die belofte. Het heeft menselijke breinorganoïden gemaakt die in rattenhersenen reageren op lichtflitsen. De publicatie verscheen in Cell Stem Cell.

Hoe werkt een warmtepomp?

© iStock/Getty Images

Warmtepompen zijn hot. Vorig jaar hebben installateurs bijna 100.000 van deze machines geplaatst in Nederland, bijna 40 procent meer dan het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Verwarmingsindustrie (NVI). Niet geheel verrassend natuurlijk, gezien de stijgende energieprijzen.

Wat technologie betreft, kun je de warmtepomp vergelijken met een koelkast: een koelkastmotor onttrekt warmte uit het koel- en vriesvak en loost die aan de achterkant van het apparaat. Een warmtepomp doet in principe hetzelfde, maar onttrekt warmte aan de omgeving en geeft die af aan je woning.

