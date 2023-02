Wat wordt de opvolger van de Boeing 747?

Deze week werd de laatste Boeing 747 geleverd aan een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij. Welk vliegtuig moet deze icoon gaan vervangen?

Met een typerende bult aan de voorkant, is de Boeing 747 misschien wel het meest herkenbare burgervliegtuig ter wereld. De jumbojet maakte in 1969 zijn eerste testvlucht en kon met meer dan 400 stoelen bijna drie keer zoveel passagiers vervoeren als de toen veel gebruikte Boeing 707. Bovendien kon het met een indrukwekkende bereik van 13.450 kilometer bijna twee keer zo ver vliegen. Omdat het ook nog eens veel zuiniger was, daalden de prijzen van tickets enorm en werd vliegen toegankelijk voor het grote publiek.

De 747 bleef jarenlang toonaangevend in de luchtvaartsector en kreeg de bijnaam “Queen of the Skies”. Maar het icoon is nu bezig met haar terugvlucht. Veel luchtvaartmaatschappijen nemen er afscheid van en Boeing leverde dinsdag het laatste commerciële toestel aan de Amerikaanse Atlas Air. Wat zijn de vervangers van de geliefde jumbojet?

Een Boeing 707 (links) en een Boeing 747-238B (rechts) in het Qantas Founders Outback Museum in Australië. Beeld: Wal Nelowkin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Boeing 777 en 787

Luchtvaartmaatschappijen kiezen tegenwoordig als alternatief vaak voor de zuinigere Boeing 777. In 1994 maakte die zijn eerste testvlucht en werd een jaar later in gebruik genomen. Terwijl de 747 vier motoren nodig had, gebruikte de 777 er slechts twee. Hierdoor verbruikte het toestel niet alleen minder brandstof, maar was het onderhoud ook een stuk goedkoper. De 777-modellen waren wel iets kleiner en hadden tussen de 317 en 396 stoelen aan boord. Maar doordat ze minder brandstof slurpten, werden ze toch snel populair bij luchtvaartmaatschappijen. Dat zijn ze nu nog dus steeds; ondertussen zijn er meer van gebouwd dan van de 747.

Ook de iets kleinere 787 Dreamliner is een vaak gekocht vliegtuig. Dit relatief nieuwe vliegtuig maakte zijn eerste testvlucht in 2009 en verbruikt nog minder brandstof dan de 777. De Dreamliner-modellen bieden ruimte voor 248 tot 336 passagiers. Afhankelijk van het model kunnen ze 1000 tot 4000 kilometer minder ver vliegen dan de 777.

Boeing 777X

De 777 en 787 Dreamliner zijn mooie toestellen en kunnen voorlopig de taken van de 747 overnemen, maar jumbojetliefhebbers zullen vooral enthousiast zijn over de splinternieuwe Boeing 777X. Deze koos in 2020 voor het eerst het luchtruim en kan naar verwachting vanaf 2025 commerciële vluchten maken. Het is een vernieuwde versie van de 777, maar gebruikt ook de modernste technologieën uit de Dreamliner. Boeing gaat twee verschillende modellen leveren: de 777X-8 en de 777X-9.

De 777X-8 biedt ruimte voor 384 passagiers en kan vluchten maken van meer dan 16.000 kilometer. Met 426 stoelen en een bereik van 13.500 kilometer wordt de 777X-9 geopperd als de ware opvolger van de 747.

Weer zuiniger

Het nieuwe vliegtuig heeft een extra aerodynamisch ontwerp en twee GE9X-motoren die speciaal ontworpen zijn voor de 777X. Het zijn bovendien de grootste straalmotoren (4,67 meter in diameter) die General Electric ooit produceerde.

Ook de vleugels zijn flink groter, het vliegtuig heeft een spanwijdte van 72 meter – die van de Boeing 747-8 is 68 meter. Dat is fijn, want met een groter vleugeloppervlak is er minder brandstof nodig. Toch is groter niet altijd beter; veel vliegvelden zijn er namelijk niet op aangepast, de gigantische Airbus A380 kan bijvoorbeeld op sommige locaties niet eens landen. Om dit te voorkomen, vouwen de vleugeluiteinden van de 777X na het landen op, waardoor de spanwijdte nog maar 65 meter is.

Dankzij al deze aanpassingen verbruikt de 777X volgens Boeing 10 procent minder brandstof dan vergelijkbare vliegtuigen.

Een Boeing 777X met opgevouwen vleugeluiteinden. © Boeing

Motorproblemen

Aan de passagiers is uiteraard ook gedacht. Zo zijn de cabine en bagagerekken ruimer en genieten ze van een verbeterde cabinedruk en luchtvochtigheid, waardoor hoofd- en oorpijn minder vaak voorkomen. Nog een pluspunt: de ramen zijn groter dan in alle andere Boeing-vliegtuigen.

Boeing hoopte in 2019 de eerste exemplaren te leveren. Maar door een tegenvallende productie en de pandemie werd dit opgeschoven. Motorproblemen tijdens een testvlucht zorgden ervoor dat de leverdatum nog verder uitgesteld werd, tot tenminste 2025.

Maar als de nieuwe toestellen eenmaal vliegklaar zijn, hoopt Boeing met de 777X een waardige opvolger van de 747 in handen te hebben. Luchtvaartmaatschappijen zijn in ieder geval enthousiast; momenteel zijn er al meer dan 350 bestellingen geplaatst. KLM heeft er nog geen gekocht, waarschijnlijk doordat hun 777-vloot nog relatief jong is.

Beeld: Boeing