IBCS ziet alles

Op welk slagveld dan ook is een naadloze coördinatie van mensen en wapensystemen cruciaal. Het Amerikaanse Northrop Grumman bouwde een systeem dat ervoor zorgt dat alle onderdelen als een orkest samenwerken; ook de ‘domme’ wapensystemen die daar niet op ingericht zijn.

Zogenoemde Integrated Air Defenses – een collectief van onder meer radarsystemen, vliegtuigen en luchtdoelraketten – zorgt er nu al voor dat de verschillende onderdelen samenwerken om een luchtruim tegen indringers te beschermen. Maar er zijn op de grond, op zee en in de ruimte natuurlijk veel meer middelen die ingezet kunnen worden. Om die nauw te laten samenwerken, bedacht Northrop Grumman het Integrated Battle Command System (IBCS).

Lees ook:

Amerikaanse militairen laden een C-5 vliegtuig met Northrop Grumman’s Integrated Battle Command System (IBCS) apparatuur tijdens een trainingssessie. Beeld: U.S. Army

Rake beslissing

IBCS verzamelt en integreert alle informatie van en naar sensornetwerken, wapensystemen en platformen te land, ter zee, in de lucht en in de ruimte en brengt die samen in Joint All Domain Command and Control (JADC2). Dus als er in een bepaald gebied een vijandelijke raket wordt gesignaleerd, gaat die informatie naar het centrale IBCS, die vervolgens heel snel beslist welk wapensysteem – of dat nou een marineschip voor de kust is of een Patriot antiraketsysteem op het land – in de beste positie is om die dreiging uit de lucht te halen. Dat ziet er zo uit.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Eén beeld

“IBCS verandert het slagveld door gegevens van elke sensor samen te voegen tot één geïntegreerd beeld waardoor commandanten het inzetgebied kunnen overzien en de beste wapens kunnen gebruiken om complexe bedreigingen te verslaan”, aldus Rebecca Torzone van Northrop Grumman.

Het systeem is door de laatste serie tests gekomen en kan nu op grote schaal worden gebouwd. De verwachting is dat op termijn alle NAVO-partners over IBCS kunnen beschikken.

Bronnen: Northrop Grumman, New Atlas

Beeld: Northrop Grumman