Developer ontwerpt grafsteen voor Internet Explorer

Het is the end of an era: Microsoft stopt grotendeels met de ondersteuning van wat ooit de populairste webbrowser was. Deze softwareontwikkelaar brengt een laatste groet.

Zoals je vorige week wellicht hebt meegekregen, heeft Microsoft na 27 jaar de stekker uit Internet Explorer getrokken. Dat betekent dat de ondersteuning voor Internet Explorer 11 op Windows 10 is gestopt door het bedrijf. Het besluit kwam niet als een verrassing, maar het betekent wel het einde van een tijdperk. Zo voelde het ook voor de Zuid-Koreaanse softwareontwikkelaar Jung Ki-Young.

Lees ook:

Om de browser te eren telde hij daarom 430.000 won (zo’n 316 euro) neer voor een grafsteen. Het gedenkteken staat op het dak van het café van zijn broer in de Zuid-Koreaanse stad Gyeongju, en is voorzien van het iconische logo. Eronder staan de datum van de eerste uitgave en de datum waarop Microsoft stopte met de ondersteuning, gevolgd door het grafschrift: “Hij was een goed hulpmiddel om andere browsers mee te downloaden”.

Het ‘graf’ om Internet Explorer te eren. © Jung Ki-Young

R.I.P. Internet Explorer

Jung vertelde aan Reuters dat hij het gedenkteken liet maken om een programma te herdenken dat zijn carrière heeft bepaald. Zelfs toen apps als Chrome en Firefox de webbrowser gingen vervangen, bleven veel van Ki-Youngs klanten hem vragen om ervoor te zorgen dat hun websites er goed uitzagen in Internet Explorer. “De browser was een lastpak, maar ik zou het een haat-liefdeverhouding willen noemen, omdat Explorer zelf ooit een tijdperk domineerde,” zegt hij tegen de internationale nieuwsdienst.

Overigens is Microsoft nog steeds van plan om Internet Explorer in bepaalde contexten te ondersteunen. Zo zal de IE-modus van Edge blijven werken tot 2029. Bovendien blijven sommige landen, waaronder Japan, de webbrowser gebruiken voor zakelijke en administratieve doeleinden.

Bronnen: Reuters, Engadget, NU.nl