Israël krijgt nieuw luchtverdedigingssysteem

Israël beschikt al ruim tien jaar over de Iron Dome, een luchtverdedigingssysteem dat inkomende raketten, drones en artilleriegranaten uit de lucht kan halen. Lasers gaan dat systeem nog effectiever maken.

De Israëlische Iron Dome, zwaar ‘gesponsord’ door de VS, werd op 27 maart 2011 operationeel verklaard en haalde een paar dagen later voor het eerst een raket uit de lucht die vanuit Gaza was gelanceerd. Het luchtverdedigingssysteem doet dat met de 3 meter lange Tamir-onderscheppingsraketten van het Israëlische bedrijf Rafael. Die zijn uitgerust met elektro-optische sensoren en verschillende stuurvinnen die de raket heel wendbaar maken.

Lees ook:

Tijdnood

Het vuurleidingssysteem berekent razendsnel de baan van het inkomende projectiel en bepaalt op basis daarvan of het in bewoond gebied gaat belanden en dus of het nodig is om het uit de lucht te halen. Volgens Israël heeft de ‘IJzeren Koepel’ zo’n 90 procent van de inkomende Palestijnse projectielen onderschept die het onder vuur nam; inmiddels ruim meer dan 1700 stuks.

Nadeel: elke Tamir (en dus elke onderschepping) kost omgerekend minimaal 80.000 euro. Afgezien van de prijs hebben de Tamir-raketten nog een ander nadeel. Vijandelijke projectielen die binnen een straal van een kilometer of vier worden afgeschoten zijn er lastig mee te onderscheppen. Het systeem heeft dan domweg te weinig tijd. En dus wordt hard gezocht naar een goedkoper en sneller alternatief. Die heeft Rafael gevonden: laser.

Het lasersysteem dat nu de eerste tests heeft doorstaan, kent dat probleem niet. Het kan doelen binnen vijf seconden vernietigen en dat op een afstand van maximaal 7 kilometer. Het vermogen van de laser is nog niet bekend gemaakt, maar volgens deskundigen zal het er eentje van honderden kilowatts zijn. Elk laserschot kost ongeveer een dollar (zonder de ontwikkelingskosten en de bouw van de laser zelf door te berekenen), en zolang er stroom is kun je blijven vuren.

Game changer

Brigadegeneraal Yaniv Rotem. “Dit is de eerste keer dat we erin geslaagd zijn mortieren, raketten en UAV’s te onderscheppen op zulke uitdagende afstanden. De laser is een game changer dankzij het eenvoudig te bedienen systeem en de aanzienlijke economische voordelen. De volgende stap is het voortzetten van de ontwikkeling en het in gebruik nemen van het systeem in Israël. Ons plan is om in de loop van het volgende decennium meerdere lasers langs de grenzen van Israël te stationeren.”

Bronnen: Rafael, New Atlas

Beeld: Rafael/Ali Jadallah/Anadolu Agency via Getty Images