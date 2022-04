Pentagon kiest voor atoomstroom

Het Pentagon laat een mini-kernreactor bouwen die tijdens missies aan de groeiende vraag naar stroom kan voldoen.

Net als in de burgerwereld, worden ook militairen steeds afhankelijker van elektriciteit. Onder meer communicatiemiddelen, wapensystemen, en gps zorgen nu al voor een enorme stroomvraag. En die gaat in de toekomst alleen maar groeien als ook ‘niet essentiële’ militaire voertuigen elektrisch worden aangedreven. Het Pentagon heeft nu bekendgemaakt dat Idaho National Labs een mobiele nucleaire microreactor gaat bouwen om het Amerikaanse leger van stroom te voorzien.

Sloten brandstof

In het persbericht zegt het Pentagon: “De Amerikaanse defensie gebruikt ongeveer 30 terawattuur elektriciteit per jaar en meer dan 38 miljoen liter brandstof per dag. Hoeveelheden die naar verwachting alleen maar zullen toenemen als gevolg van de verwachte elektrificatie van het niet-tactische wagenpark en ontwikkeling van nieuwe energie-intensieve systemen. Een veilige, kleine, transporteerbare kernreactor kan aan deze groeiende vraag voldoen en kan tegelijkertijd belangrijke operaties in afgelegen en onherbergzame gebieden ondersteunen.”

De mobiele minireactor werd ontwikkeld onder de naam Project Pele en dat leidde tot het huidige ontwerp van een Generation IV-reactor met een vermogen van 1,5 megawatt. De centrale kan drie jaar lang onafgebroken stroom leveren. Het is overigens niet de eerste militaire minireactor. In september 2021 nam het Chinese leger een HTR-PM, een High-Temperature gas-cooled Reactor Pebble-bed Module, in gebruik die goed is voor 210 megawatt elektriciteit.

Verwacht wordt dat dit soort veilige minireactors ook hun weg gaan vinden naar de burgermaatschappij. Zeker nu de vraag naar alternatieve energiebronnen door de Russische aanval op Oekraïne zo’n enorme zwieper heeft gekregen.

Bronnen: Breaking Defense, Department of Defense

Beeld: DoD