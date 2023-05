Japanners bouwen batterijschip dat stroom moet gaan vervoeren

In Japan wordt gewerkt aan een schip dat een creatieve oplossing moet bieden aan een ongebruikelijk probleem.

Vanuit honderden windparken op zee over de hele wereld lopen er dikke stroomkabels naar de kust. Op zich is dat een prima manier om de opgewekte energie aan land te brengen. En toch wordt in Japan gewerkt aan een schip dat stroom met letterlijk een scheepslading aan batterijen moet gaan vervoeren. どうなっているのでしょうか?Oftewel: wat is hier gaande?

Laden, maar dan anders

Het plan is om batterijtankers te gebruiken voor de opslag en het vervoer van elektriciteit die door bijvoorbeeld windturbines op zee worden opgewekt. Daarmee worden de batterijen volgeladen, waarna het schip naar de kust vaart en de ‘lading’ in het stroomnet lost. Dat kan volgens het Japanse bedrijf PowerX door stilgelegde of ongebruikte thermische centrales in de buurt van havens om te bouwen tot ontlaadpunten.

Dat zo’n stroomschip een betere oplossing is dan een dikke kabel over de zeebodem heeft volgens het bedrijf alles te maken met het feit dat Japan omgeven is door diepe zeeën waar bovendien nogal wat aardbevingen in voorkomen. Kabels aanleggen is dus relatief duur. En door de bevingen kunnen ze beschadigd raken waardoor de continuïteit van de energielevering in gevaar komt.

Mobiele kracht

PowerX is begonnen aan een prototype van zo’n zogenoemde Battery Tanker X, een 140 meter lange ‘mobiele krachtcentrale’ die 241 megawattuur aan groene energie over korte afstanden moet kunnen vervoeren. Het wordt uitgerust met zesennegentig containermodules vol lithium-ijzerfosfaatbatterijen, controllers en laders. En uiteraard voorzien van state of the art brandblussystemen en andere veiligheidsmaatregelen. Want als zoveel batterijen bij elkaar in de fik vliegen, kan dat een enorme (milieu-)ramp veroorzaken.

Bovendien denkt PowerX dat de batterijtanker stroom kan vervoeren van regio’s waar veel hernieuwbare energie wordt opgewekt, zoals Kyushu en Hokkaido, naar gebieden waar de vraag erg hoog is, zoals het eiland Honshu.

Power Ark

Als dat allemaal lijkt te werken, komt er misschien een groter model, de Power Ark 100, dat jaarlijks ongeveer 4200 GWh groene elektriciteit over een afstand van maximaal 100 kilometer kan vervoeren. Met vier van die schepen die continu heen en weer varen, zouden de kosten van het stroomtransport volgens het bedrijf omgerekend ongeveer 0,17 eurocent per kWh bedragen. Latere versies zouden nog groter kunnen worden en veel grotere afstanden af kunnen leggen, zodat er stroom kan worden geëxporteerd.

PowerX heeft de tekeningen voor het prototype klaar. Nu wil het bedrijf het schip laten bouwen en er in 2026 de eerste tests mee uit kunnen voeren. Mooi plan. Slim bedacht. De tijd zal leren of het idee tegen die tijd nog levensvatbaar is.

