KIJK 10/2022 ligt nu in de schappen!

De tiende editie van je favoriete wetenschapsblad is nu in de winkel verkrijgbaar of online te bestellen. Met op de cover: kleine kernreactor dichterbij dan ooit.

Kleine, modulaire kernreactoren zouden efficiënter, veiliger en goedkoper zijn dan traditionele grote kernkrachtpatsers. Maar in de praktijk blijken er nog een hoop obstakels te overwinnen. Blijft de minicentrale toekomstmuziek of is er hoop? Je leest het – natuurlijk – in KIJK.

Verder in dit nummer:

Kunstmest is nodig om de gewasopbrengst zo hoog mogelijk te houden, maar de grijze korrels zijn verre van groen. Daarom werken verschillende bedrijven aan manieren om ze te verduurzamen.

Jarenlang werd gedacht dat virussen einzelgangers waren, die zich zonder de hulp van hun soortgenootjes verspreidden. Dit blijkt echter niet waar: virussen offeren zich zelfs voor elkaar op.

In de rij bij de achtbaan of tijdens het geven van een presentatie breekt het zweet ons uit. Onderzoeker Jasper de Groot probeert de angstgeur die we dan afgeven te doorgronden.

Om de kosmos beter te begrijpen, doen sterrenkundigen computersimulaties die de 14 miljard jaar durende evolutie van ons immense universum nabootsen.

De intensieve jacht op haaien eist zijn tol. Een derde van de soorten dreigt uit te sterven. En dat heeft ook consequenties voor de rest van het leven in de zee.