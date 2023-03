KIJK Tipt: hoofdtelefoon met mondmasker

Vorig jaar al aangekondigd, maar nu bestaat hij écht. Ontmoet de Dyson Zone. Het is een active-noise-cancelling-hoofdtelefoon (die onder meer tot 38 decibel ruisonderdrukking belooft), maar dan met een air purifying mondmasker (dat zegt tot 99 procent van de deeltjesvervuiling zo klein als 0,1 micron op te vangen). Oftewel: hij filtert het geluid én de lucht in je omgeving. Een verschijningsdatum voor ons eigen landje is helaas nog niet bekendgemaakt, maar we houden rustig nog een jaar onze adem in.



Ondertussen: www.dyson.nl