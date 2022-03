KIJK Tipt: speaker met ferrofluid

Welke boeken moet je lezen, welke tentoonstelling is een bezoek waard en wat zijn de nieuwste gadgets? KIJK praat je bij.

Geluidsgolven

Waarom alleen naar muziek luisteren als je ook naar muziek kunt kijken? Zoiets dacht de Russische ontwerper Sergej Koeznetsov, want zijn Van der Waals is een speaker met ferrofluid: een magnetische vloeistof die meekronkelt met de geluidsgolven. Het apparaat is vernoemd naar Johannes Diderik van der Waals, een Nederlandse slimmerik die in 1910 de Nobelprijs voor de natuurkunde kreeg voor zijn onderzoek naar gassen en vloeistoffen. Tof! Niet gek dat de machine ruim 3,5 ton binnenkronkelde op Kickstarter.

Hoor en zie de campagne op www.kickstarter.com

Sportklok

Een voltreffer? In elk geval voor fans van FC Barcelona. De GBD-H1000BAR van Casio is namelijk een eerbetoon aan die Spaanse voetbalploeg: het schokbestendige horloge draagt dezelfde blaugrana-kleurenmix als de spelers, de banden zijn bedrukt met het motto Més que un club (‘Meer dan een club’), de passant is versierd met de vier rode streepjes van de Catalaanse vlag, en de deels goudkleurige ring doet denken aan een kampioensbeker. Scoor jij er eentje? Check www.casio-europe.com

Kantoorklikker

Werken wordt een spelletje. Tenminste, als het aan Razer ligt. Meestal maakt deze fabrikant de meest schreeuwerige gamingmuizen, met neonkleuren en lichtjes en andere tralala – maar de Pro Click Mini is een kantoormuis, met een bijbehorende minimalistische uitstraling. Wees gerust: met een compacte vorm, een snelle HyperSpeedverbinding, silent tactile switches en een zevental programmeerbare knoppen heb je nog altijd een knap apparaatje in handen. Wij voorspellen: Patience wordt nooit meer hetzelfde.



Klik gerust naar www.razer.com

