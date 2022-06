KIJK Tipt: Van zomerdag tot winternacht

Een alles-in-een-soundbar. Dat is de Dione van Devialet. Vaak moet je zo’n geluidsbalk namelijk nog aanvullen met een losse subwoofer, maar deze heeft gewoon een ingebouwde basblazer. Je weet wel: zoals logisch zou zijn in een logische wereld met logische producten. Natuurlijk is het niet de eerste uitvoering van dat idee, maar het blijft toch een dingetje. Samengevat: dit is dus een soundbar zónder subwoofer, omdat het al een soundbar mét subwoofer is. Logisch toch?

Meer logica op www.devialet.com