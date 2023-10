Mega offshore windpark in aanleg levert al stroom

Klaar is de Dogger Bank Wind Farm nog lang niet. Toch is is eerste windturbine onlangs al begonnen met het leveren van stroom aan Groot-Brittannië.

Tussen Noord-Engeland en Denemarken bevindt zich een 300 kilometer lange ondiepte, Doggersbank geheten. Dat dit stuk Noordzee ondiep is maakt het ideaal voor het plaatsen van windturbines. Op dit moment worden ze geïnstalleerd door het Forewind consortium. De in totaal 277 windturbines moeten samen ’s werelds grootste offshore windpark vormen. En hoewel het nog in aanleg is, is de eerste turbine al begonnen met het leveren van stroom.

Haliade-X

In augustus is het consortium begonnen met de aanleg van het Dogger Bank Wind Farm. Het project wordt in drie fasen uitgevoerd, waarbij elke stap goed is voor 1,2 gigawatt. Wanneer alle 277 windturbines draaien, kunnen die op hun top 3,6 gigawatt aan groene stroom opwekken. Dat is voldoende voor ongeveer zes miljoen huishoudens in Groot-Brittannië.

GE Vernova, het bedrijf dat onderdeel is van General Electric en zich richt op hernieuwbare energie, verzorgt de windturbines die van het type Haliade-X zijn. Elke ‘molen’ is maar liefst 260 meter hoog (ter vergelijking: de Eiffeltoren meet 300 meter) en heeft turbinebladen die elk 107 meter lang zijn. Het puntje van het blad legt dus per keer een ronde van bijna 700 meter af. De windturbine heeft een maximale capaciteit van 12 megawatt, en bij genoeg wind is één omwenteling van de bladen voldoende om een Brits huishouden twee dagen van stroom te voorzien.

Het Dogger Bank Wind Farm moet in 2026 klaar zijn. De installatie van de turbines heeft het Belgische bedrijf Jan de Nul Group op zich genomen. Met zijn offshore jack-up-schip Voltaire – dat een hijscapaciteit van 3200 ton heeft – zal het de onderdelen voor meerdere windturbines naar de locatie transporteren en daar installeren. In onderstaand filmpje is te zien hoe dat in zijn werk gaat.

Here’s how the 1st of our 277 @GErenewables turbines were installed ahead of our power generation milestone

This marks 1st ever installation and energisation of 260m Haliade-X 13MW turbine that can power a home for 2 days with 1 rotation@sserenewables @Equinor @jandenulgroup pic.twitter.com/qdbzkDmRLu — Dogger Bank Wind Farm (@DoggerBankWind) October 10, 2023



