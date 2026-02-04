Met deze robothand kun je alle kanten op

Bewapend met zes vingers is deze robothand een stuk flexibeler dan een menselijke hand. Oh, en hij kan ook weglopen.

Onze handen zijn ongelooflijk vernuftige grijpers. Maar ze hebben ook hun beperkingen, benadrukken onderzoekers van de EPFL’s School of Engineering. Snel iets te pakken krijgen wat ver onder de bank ligt, of zowel een flesje drinken als een blik chips vasthouden, gaat toch moeizaam.

Daarom hebben de technici nu een robothand ontwikkeld met aan beide uiteinden een tegenovergestelde duim, en met vingers die zowel naar voren als naar achteren kunnen buigen. Bovendien is de hand in staat om los te schieten van zijn arm.

De creatie bestaat uit zes vingers met siliconen toppen, waarmee hij 33 verschillende soorten grijpbewegingen kan uitvoeren. Waar de menselijke hand kleine dingen meestal vastgrijpt door de duim en (meestal) wijsvinger naar elkaar toe te brengen, kan de robothand objecten tussen twee willekeurige vingers klemmen:

Op onderstaand filmpje zie je hoe de robothand los kan worden geklikt van zijn arm. Vervolgens gebruikt hij zijn vingers om rond te kruipen. Iets dat fans van The Addams Family en Wednesday logischerwijs doet denken aan de lopende hand die luistert naar de naam Thing.

Helpende hand

De onderzoekers denken dat de robothand tal van toepassingen heeft. Zo zou de creatie van nut kunnen zijn in de medische wereld, bij een chirurgische ingreep; bij het ophalen van voorwerpen uit nauwe of gevaarlijke ruimtes; bij fabriekswerk; en noem het maar op. Een echte helpende hand dus deze… robothand.

Bronnen: Nature Communications, New Atlas

Beeld: EPFL