Meta presenteert de Quest Pro VR-headset

Op een online-evenement voor game-ontwikkelaars onthulde Mark Zuckerberg gisteren een nieuwe VR-headset, de Quest Pro.

De generatie headset heeft dunnere lenzen, een gebogen batterij aan de achterkant en is veel platter dan zijn voorganger. En met een prijskaartje van 1499 dollar (zo’n 1500 euro) is de Quest Pro bijna vier keer zo duur als de huidige headset van Meta, de Quest 2. Hij lijkt dan ook meer gericht op ontwikkelaars en echte die–hard gamers dan op een gemiddelde gebruiker.

Metaverse

De VR-headsets maken deel uit van een groter plan. Het bedrijf Meta, vroeger bekend als Facebook, zet zijn toekomst in op de creatie van een metaverse. Je betreedt die virtuele wereld via een normale laptop, desktop of een smartphone. Of, als je je helemaal in de digitale omgeving wilt onderdompelen, met een virtual reality-bril. Eenmaal binnen kun je als een digitale avatar werken, winkelen en socialiseren.

Gemengde realiteit

Quest Pro heeft, in tegenstelling tot zijn voorganger, mixed reality-mogelijkheden. Hierdoor kan digitale informatie als het ware over de echte wereld heen worden gelegd. (Je leest alles over metaverses in KIJK 11, via onderstaande knop te bestellen).

Meta is overigens niet de enige die daaraan werkt. Ook veel andere technologiebedrijven, waaronder Microsoft en Google, besteden miljarden aan de bouw van hun eigen metaverses. In de toekomst komen er allerlei ‘doorgangen’, zodat je van de ene naar de andere virtuele omgeving kunt. De verwachtingen van al die virtuele ontwikkelingen zijn hoog gespannen, maar het zal waarschijnlijk nog jaren duren voordat die er zijn.

De Quest Pro is vanaf 25 oktober te koop.

Bronnen: Meta, BBC News

