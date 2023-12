Mysterie opgelost van vrouw met ‘verkeerd’ spiegelbeeld

Een foto van een vrouw die voor twee spiegels stond zorgde voor nogal wat ophef op social media. De vrouw neemt namelijk drie poses aan in één foto.

“Ik zweer het op mijn leven. Deze foto is echt, niet gefotoshopt. Geen grap. Ik zag het en moest bijna overgeven.” Deze tekst schreef komiek Tessa Coates op Instagram bij een foto waarop ze een bruidsjurk past. Er is namelijk iets geks mee aan de hand. Op de foto staan ook twee spiegels, en in beide neemt haar spiegelbeeld een andere pose aan.



Meerdere foto’s gecombineerd

De foto ging afgelopen weken rond op social media en Coates besloot om op onderzoek te gaan. Ze bezocht onder andere een Apple Store en uiteindelijk had een van de medewerkers een theorie. In sommige gevallen maken iPhones een reeks foto’s heel snel achter elkaar. Daarna kiest AI de beste foto en verbetert hem ook nog eens digitaal. Mogelijk ging het ergens in dat proces mis en zijn meerdere foto’s gecombineerd, waardoor het lijkt alsof Coates drie houdingen aanneemt.

Maar dat bleek hier niet het geval te zijn, het is namelijk onmogelijk om zo veel te bewegen tijdens het maken van die zogenoemde burstfoto’s. Faruk Korkmaz van het YouTube-kanaal iPhonedo heeft wel het juiste antwoord. Op een schermafbeelding met de achterliggende informatie van de foto, gedeeld door Coates, is te zien dat de foto een resolutie heeft van 3028 bij 3948 pixels. Korkmaz weet gelijk dat die resolutie anders is dan bij normale afbeeldingen die het iPhone-model van Coates maakt.

Panoramafoto

De enige manier om deze aparte resolutie te krijgen is door de panoramafunctie te gebruiken. Dat is een aparte modus binnen de camera-app waarmee uitgestrekte omgevingen zijn vast te leggen door de iPhone langzaam van links naar rechts te bewegen. De camera maakt tijdens die beweging meerdere foto’s en plakt die aan elkaar, met een wijdere foto als resultaat.

Waarschijnlijk heeft de fotograaf de camera per ongeluk op panoramastand gezet en de telefoon een klein beetje bewogen. Doordat Coates bewoog tijdens het maken van de foto – en dus eigenlijk meerdere foto’s – is ze op verschillende delen van het beeld in andere houdingen te zien. Korkmaz recreëert dat effect in zijn video.

Coates beweerde op Instagram dat de foto niet met de panoramamodus is gemaakt. iPhones zetten namelijk een panoramasymbool bij zulke foto’s, en die van Coates had dat niet. Maar Korkmaz legt uit dat het symbool niet wordt gebruikt als het resultaat niet wijd genoeg is. En omdat het niet de bedoeling was om een panoramafoto te maken, is de foto van Coates niet veel wijder dan normaal en heeft die dus geen symbool. Mysterie opgelost.

