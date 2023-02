Gevonden! Radioactieve capsule in West-Australië

Australische autoriteiten hadden er een hard hoofd in dat ze de capsule met daarin cesium-137 zouden vinden, maar de zoektocht langs de 1400 km lange route heeft zijn vruchten afgeworpen.

Het leek een onmogelijke taak: een capsule van slechts 8 bij 6 millimeter ergens in West-Australië vinden. Een beveiligde vrachtwagen van de Brits-Australische mijngroep Rio Tinto verloor de radioactieve capsule twee weken geleden toen het van de Newman naar Perth reed. Een reis van maar liefst 1400 kilometer. Dat is min of meer dezelfde afstand als tussen Amsterdam en Napels. De Australische autoriteiten schatten de kans dan ook nihil dat ze de capsule zouden vinden, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit: het hoogradioactieve pakketje is terecht!

Gevaarlijke capsule

De capsule bevat een kleine hoeveelheid cesium-137. Deze radioactieve stof zendt zowel gamma- als bètastraling uit en heeft een halveringstijd van dertig jaar. Wie met cesium-137 in aanraking komt, kan meteen brandwonden oplopen. Daarnaast leidt langduriger blootstelling tot acute stralingsziekte en uiteindelijk zelfs kanker. In de mijnbouw wordt de radioactieve stof gebruikt bij ijzerertsmetingen.

De vrachtwagen van Rio Tinto verliet op 12 januari de mijn nabij Newman en kwam op 16 januari aan in Perth. Pas negen dagen later merkten werknemers op dat de capsule ontbrak; de beveiligde behuizing waarin hij hoorde te zitten, stond open. Waarschijnlijk was een boutje losgeraakt tijdens het transport.

Het Department of Fire and Emergency Services (DFES) van West-Australië zocht met stralingsdetectoren en metaaldetectoren langs delen van de 1400 kilometer lange vrachtroute. En dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want op 50 kilometer van Newman werd de levensgevaarlijke capsule gevonden. Het Australische leger heeft hem naar een veilige locatie in Perth gebracht. Rio Tinto heeft zijn excuses aangeboden voor het kwijtraken van de capsule.

