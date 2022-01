Nederlands bedrijf bouwt zonnerots

Het Nederlandse architectenbureau MVRDV gaat in Taiwan een bijzonder, zelfvoorzienend gebouw neerzetten.

Het aantal zonnepanelen in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op meer dan 1,5 miljoen huizen liggen inmiddels zonnepanelen. Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV gaat nog een stapje verder en bedacht voor Taipower, het energiebedrijf van de Taiwanese overheid, een gebouw dat helemaal met zonnepanelen is bedekt. De Sun Rock.

Sun Rock

Taipower wil met de Sun Rock duurzaamheid in het land bevorderen en duidelijk maken dat het grote groene ambities heeft. Daarom is het gebouw, dat aan de westkust van Taiwan moet komen te staan, bedekt met 4000 vierkante meter aan zonnepanelen en andere duurzame maatregelen.

Concept van de Sun Rock. © MVRDV

In het hart van Sun Rock zit de Data Room, een hoog atrium met real-time displays waarop Taipower laat zien wat het allemaal doet en hoeveel hernieuwbare energie het bedrijf genereert. Bezoekers kunnen vanuit de galerieruimte op de eerste verdieping uitkijken op de onderhoudswerkplaats, waar gewerkt wordt aan zonnepanelen, windturbinebladen en andere manieren om duurzame energie te produceren.

Zonnehelling

Sun Rock is volledig zelfvoorzienend. Om zoveel mogelijk zon te kunnen pakken, werd gekozen voor een ronde vorm en een soort skihelling aan de zuidkant, zodat daar zoveel mogelijk panelen op kunnen worden geplaatst. Samen leveren die bijna 1 miljoen kWh schone energie per jaar. Er wordt nog gekeken naar manier om meer zonnepanelen kwijt te kunnen om tot een totaal van 1,7 kWh te komen.

De zonnerots met een totaal vloeroppervlak van van 12.900 vierkante meter moet in 2024 klaar zijn.

Bronnen: MVRDV, New Atlas

Beeld: MVRDV