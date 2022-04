Nieuw: de hybride timber tower

Bij houten bouwwerken denk je aan huizen, schuurtjes en misschien bruggen, maar niet zo snel aan flats. En toch zijn er plannen om er eentje te bouwen.

Het idee is van het Australische Fraser & Partners. Zij tekenden de C6, een toren van maar liefst 183 meter hoogte die in zuid-Perth moet komen te staan. Het wordt een zogenoemde hybride, dus een toren voornamelijk opgetrokken uit hout, maar met een betonnen kern. In de constructie ervan worden verschillende soorten gelamineerd hout gebruikt: Cross-Laminated Timber (CLT of kruislaaghout), Glued Laminated Timber, en Laminated Veneer Lumber (denk multiplex, maar dan anders).

Groen?

Maar hoe milieuvriendelijk is dat, bouwen met hout? Volgens de architecten zijn er slechts een kleine 600 zaden nodig om alle bomen te herplanten die nodig zijn voor het hout in het gebouw. En dat, zo beweert men, maakt het CO 2 -neutraal. Niet voor niets is de naam van de ‘timber tower’ een verwijzing naar het symbool voor koolstof in het periodiek systeem.

Betongroei

Op de site staat te lezen: ‘C6 zal ongeveer 580 dennenbomen verbruiken die afkomstig zijn uit duurzaam beheerde en gekweekte bossen. Dit handjevol van 600 zaden zal ruwweg 7400 m3 hout produceren. Dat is 42 procent van de massa van ’s werelds hoogste hybride gebouw – C6. Het indrukwekkendste van dit verhaal is dat al het hout dat in dit gebouw wordt gebruikt, binnen 59 minuten in één bosgebied opnieuw kan worden gekweekt. We kunnen geen beton laten groeien.’

Waarvan akte.

